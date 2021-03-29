 

В Саратове нашли труп мужчины без одежды и обуви

29.03.2021, 9:00, Разное
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В Саратове за гаражами был найден труп мужчины, на котором отсутствовала одежда и обувь. Инцидент произошел 27 марта в Заводском районе города.
По имеющейся информации, жительница случайно заметила бездыханное тело мужчины, которое лежало на тропинке за постройкой. Она сразу же вызывала полицию и скорую помощь. Медики сразу же констатировали смерть мужчины.

Правоохранители недалеко от места инцидента нашли верхнюю одежду и обувь погибшего. На его теле не были замечены следы насильственной смерти. Скорее всего, житель скончался в результате переохлаждения.

В ходе проведения проверки полиция установила личность погибшего. Им оказался житель города Саратов, которому на момент смерти было 28 лет. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства и подробности произошедшего.

Источник: www.saratov.kp.ru



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