В Саратове нашли труп мужчины без одежды и обуви

В Саратове за гаражами был найден труп мужчины, на котором отсутствовала одежда и обувь. Инцидент произошел 27 марта в Заводском районе города.

По имеющейся информации, жительница случайно заметила бездыханное тело мужчины, которое лежало на тропинке за постройкой. Она сразу же вызывала полицию и скорую помощь. Медики сразу же констатировали смерть мужчины.

Правоохранители недалеко от места инцидента нашли верхнюю одежду и обувь погибшего. На его теле не были замечены следы насильственной смерти. Скорее всего, житель скончался в результате переохлаждения.

В ходе проведения проверки полиция установила личность погибшего. Им оказался житель города Саратов, которому на момент смерти было 28 лет. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства и подробности произошедшего.

Источник: www.saratov.kp.ru