 

В Украине за сутки выявили наименьшее за неделю число больных COVID-19

29.03.2021, 8:30, Новости дня
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За последние сутки в Украине подтвердили 8346 случаев коронавирусной инфекции. Об этом 29 марта сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

“8346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 марта 2021 года. В частности, заболели 344 ребенка и 140 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 3129 человек, летальных случаев – 178, выздоровело 2875 человек”, – написал он.

Это наименьшее за последнюю неделю число новых больных, выявленных за сутки. Последний раз меньше было 21 марта – 7893.

27 марта в стране было выявлено 11 932 новых заболевших COVID-19.

По данным министра, 28 марта в Украине провели 39 732 тестирования на коронавирус, из которых 24 404 – методом ПЦР.

Больше всего инфицированных обнаружили во Львовской (820) и Харьковской (664) областях.

С начала эпидемии в стране подтвердили 1 652 409 случаев коронавирусной инфекции, скончались 32 132 пациента с COVID-19, выздоровело 1 303 500 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/900047407204922

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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