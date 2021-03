Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, сняли с мели

Утром 29 марта контейнеровоз Ever Given снова на плаву. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Inchcape Shipping – одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся морскими перевозками.

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа рассказал, что нос судна удалось сместить, но процесс его освобождения еще не закончен, пишет The Wall Street Journal.

Один из участников операции рассказал Bloomberg, что процессу способствовали более высокие, чем обычно, весенние приливы. По его данным, контейнеровоз сместили на 25 ярдов (более 22 метров).

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi

— Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

В операции спуска контейнеровоза на воду задействовали 10 гигантских буксиров, говорится в заявлении управления Суэцкого канала, опубликованном в Facebook. Также управление разместило снимки, на которых видно, что контейнеровоз стоит вдоль канала.

https://www.facebook.com/SuezCanalAuthorityEG/posts/418382923136078

Журналист New Yourk Times Эван Хилл обнародовал в Twitter видео частично освобожденного судна.

The Ever Given is floatingpic.twitter.com/GNzlzaom8q

— Evan Hill (@evanchill) March 29, 2021

Когда будет восстановлено движение по каналу, неясно. У судна поврежден корпус и пока неизвестно, как скоро оно сможет освободить путь для других, пишет Bloomberg.

Судно MV Ever Given компании Evergreen (эта надпись на борту судна указана намного большим шрифтом, чем название контейнеровоза) село на мель в Суэцком канале 23 марта. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.

По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd’s List, блокировка канала ежедневно задерживает движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд. Таким образом, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли. Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. Владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.

25 марта судоходство в канале остановили, а вокруг контейнеровоза начали углублять дно. Эксперты Lloyd’s List говорили, что освобождение судна может занять несколько недель. Президент компании – владелец судна Shoei Kisen Юкито Хигаки выразил надежду, что это произойдет к вечеру 27 марта, но в тот день удалось сдвинуть с места лишь заднюю часть Ever Given.

В пробке стоит уже 369 судов, рассказывал Рабиа 28 марта, пишет агентство Reuters.

Ever Given – одно из крупнейших грузовых судов в мире. Оно может одновременно перевозить около 20 тыс. контейнеров. Судно принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—