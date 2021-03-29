В Чехии выявили новый штамм коронавируса

В Чехии сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно выявили новый штамм коронавируса. Об этом сообщил директор лаборатории, биолог Омар Шери в Twitter 28 марта.

“Благодаря секвенированию образцов наша лаборатория обнаружила ранее не описанную мутацию спайк-белка. К счастью, мутация не должна влиять на связывание антител или клеточных рецепторов”, – отметил специалист.

Naše laboratoř díky sekvenování vzorků pacientů s infekcí SARS-CoV-2 objevila zatím nepopsanou mutaci Spike proteinu – model na obrázku s mutací vyznačenou černými body. Naštěstí je mutace v pozici, která by neměla ovlivňovat vazbu protilátek ani buněčných receptorů. pic.twitter.com/pi5alHpZ8v

— O Šerý (@omarsery1) March 28, 2021

В конце февраля в одном из детских садов Брно выявили распространение мутации южноафриканского коронавируса, добавило чешское издание Novinky.

В мире известно о “британском”, “южноафриканском”, “бразильском” и “нигерийском” штаммах коронавируса.

О выявлении нового типа коронавируса B.1.1.7, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко возросли, 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса.

Сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР впервые появились 18 декабря 2020 года. Этот штамм распространяется быстрее и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава страны, около 80–90% больных COVID-19 граждан Южной Африки заражены именно штаммом 501Y.V2.

По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), впервые 18 декабря прошлого года бразильскую мутацию P.1 выявили у четырех путешественников из Бразилии, которых протестировали во время планового обследования в аэропорту Ханэда (Токио, Япония). 26 января “бразильский” штамм выявили в США. Первые случаи “бразильского” штамма SARS-CoV-2 также подтвердили в Великобритании.

“Нигерийский” штамм коронавируса ученые обнаружили в итальянском городе Брешия. По словам президента Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо, этот вирус может быть устойчивым к доступным на сегодня вакцинам против COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 29 марта, в Чехии подтверждено более 1,5 млн инфицирований коронавирусом, скончалось почти 26 тыс. пациентов с COVID-19, а выздоровели 1,3 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—