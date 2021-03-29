Динамические вертолетные тренажеры изготовили для Минобороны

Для Минобороны изготовлены восемь вертолетных тренажеров на подвижном основании, рассказал главный конструктор по техническим средствам обучения Центра научно-технических услуг «Динамика» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Валерий Иваненко.

«Динамические тренажеры уже получили литеру «О1» – серийное изделие. На сегодняшний день в рамках гособоронзаказа для Минобороны РФ изготовлено восемь тренажеров на подвижности под разные типы вертолетов. Это тренажеры от самых больших вертолетов, которыми являются сегодня Ми-26, до маленьких учебных», – передает ТАСС слова Иваненко.

По его словам, для военных учебных центров и строевых частей изготовлены тренажеры на динамичном основании для вертолетов серии «Ми» и «Ка»: Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, «Ансат-У», Ка-226, Ка-27М и Ка-52К.

«В Ейск были поставлены два тренажера на подвижности: Ка-27М и Ка-52К. Следующие тренажеры пойдут в военные части – в Торжок и Пушкино (под Санкт-Петербургом), на очереди Саратов и Сызрань», – сообщил Иваненко.

Он также пояснил, что в зависимости от того, куда поступят тренажеры, на симулятор подгружается сцена визуализации с аэродромами и местностью, соответствующей реальному размещению зоны полетов, чтобы летчики учились «летать» на «родном» аэродроме. Для получения достоверной визуальной картинки специалисты «Динамики» создают точную цифровую карту местности.

Иваненко рассказал также, что первые отечественные вертолетные тренажеры на шестистепенном подвижном основании способны создавать «полную иллюзию полета» на настоящей машине.

«На таком тренажере мы пытаемся обмануть мозжечок, создавая полную иллюзию полета. Кабина не повторяет текущее положение вертолета в пространстве, она создает совершенно другие перемещения только для того, чтобы создать соответствующие ускорения», – сказал он.

По словам генконструктора, программисты центра «Динамика» работали около 2,5 лет над созданием программного обеспечения для формирования соответствующих перегрузок на симуляторе. При этом ПО для подвижности создавалось под каждый тип вертолета свое. Например, для тренажеров морских вертолетов Ка-27М в программе при посадке на палубу заложено ощущение морской качки.

Как подчеркнул Иваненко, созданные комплексные тренажеры на шестистепенной подвижности соответствуют высшей категории по правилам ICAO (Международная организация гражданской авиации). И являются полностью российской разработкой от начала и до конца.

Первые такие симуляторы поступили в начале года в центр подготовки летчиков ВМФ в Ейске для обучения экипажей противолодочных вертолетов Ка-27М и палубных ударных вертолетов Ка-52К.

Для сравнения, пассажиры гражданских авиалайнеров на взлете испытывают перегрузки в 1,5g. Космонавт при спуске в космическом кораблей «Союз» испытывает перегрузки в 3-4g. Предельные переносимые организмом перегрузки – 8-10g.

Напомним, в июле 2018 года в Вооруженных силах начал работу Центр военных игр (ЦВИ), созданный на базе Военной академии Генштаба; «играть в войну» предстоит слушателям академии, которые будут тренироваться в развертывании фронта или проведении крупномасштабной войсковой операции.