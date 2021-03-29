Нефть подешевела на новостях о ситуации в Суэцком канале

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29.03.2021, 8:12, Новости дня
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Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются на 2% после новостей о том, что заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз снят с мели.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 2,02% – до 63,13 доллара, цена майских снизилась на 1,61% – до 63,53 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI опускалась на 2,18% – до 59,64 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть начали неделю в минусе после волатильной прошлой недели. Инвесторы отыгрывают новости о том, что контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, снят с мели.

Агентство Bloomberg отмечает, что пока не ясно, как скоро канал будет открыт для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов.



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