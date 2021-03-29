 

Алексей Панин случайно узнал от знакомых о рождении четвертого ребенка

29.03.2021, 8:06, Разное
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Российский актер Алексей Панин заявил, что он случайно узнал о существовании у него четвертого ребенка. Об этом ему рассказали знакомые, а мать не хотела сообщать, чтобы не заставлять артиста чувствовать себя виноватым.
Алексея Панина пригласили стать участником новой программы «ДНК-шоу» Лолиты Милявской. В ней он перечислил всех своих детей, включая четвертого ребенка, о котором узнал совсем недавно. После этого актер для себя решил, что «с детьми пора остановиться».

Артист признался, что ему сложно сказать о том, сколько женщин у него было, но перечислить тех, кто сыграл роль в его жизни, он может. Так первого ребенка Нюсю ему родила актриса Юлия Юдинцева. Затем в 2011 году у него появилась дочь Мария от гинеколога Татьяны Савиной. А еще через несколько дней у артиста родился третий ребенок от Ольги Маруженко.

Стоит отметить, что Алексей Панин является поклонником секс-вечеринок. Вместе со своей нынешней супругой он часто посещает свингер-клубы, куда могут прийти более ста человек.

Источник: www.starhit.ru



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