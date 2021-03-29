 

Лариса Долина категорически отказывается выходить замуж в четвертый раз

29.03.2021, 8:06, Разное
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Российская певица Лариса Долина, ставшая гостьей телевизионного шоу «Звезды сошлись», заявила, что после трех браков в четвертый раз замуж выходить она не собирается. Себя артистка называет свободной женщиной, в таком статусе она намерена жить дальше.
Исполнительница призналась, что сейчас она живет в гармонии с собой и влюблена в жизнь, поэтому не замуж хочет, а отдохнуть и уделить время карьере. По словам Ларисы Долиной, в течение последнего года ей удалось записать множество новых проектов. Так, дуэтом она спела с Гариком Бурито. Их композиция стала популярной у публики.

Кроме того, дела у Ларисы Долиной отлично складываются не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни. Последние несколько лет она вместе с дочерью ездит отдыхать в Юрмалу. Ангелина Миончинская (дочь певицы) полагает, что ее мама просто нашла себя в этой жизни, артистка перестала ориентироваться на своих партнеров.

Источник: www.ntv.ru



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