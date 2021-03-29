 

Моргенштерну в течение девятичасовой операции сделали новые зубы

29.03.2021, 8:06, Разное
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Долгое время российский певец Алишер Моргенштерн был недоволен своими зубами. Поэтому недавно он отправился в стоматологическую клинику, где ему сделали новые зубы, но для этого исполнителю предстояло выдержать девятичасовую операцию, фотографию из клиники артист опубликовал на своей странице в Instagram.
Свои зубы Моргенштерн называл «маленькими и желтыми», поэтому без сожаления решил от них избавиться. Стоматолог, проводивший операцию, рассказал, что перед процедурой рэперу наклеили электроды, чтобы отслеживать его ЭКГ перед седацией (анастезия). Затем настал первый этап работы, продлившейся девять часов.

По словам Моргенштерна, это была не последняя операция. В этот раз ему точили зубы, в дальнейшем ему предстоит пережить еще несколько процедур. Ранее певец был гостем Юрия Дудя. Ему он признался, что мечтает поставить себе виниры (фарфоровые или керамические накладки на зубах). Стоимость всех работ по установке виниров может составить от двух до трех миллионов рублей.

Источник: ura.news



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