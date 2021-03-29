Довыборы в округе №50 в Донецкой области выигрывает мэр Доброполья – данные ЦИК

Мэр Доброполья Донецкой области, представитель партии “Порядок” Андрей Аксенов лидирует на довыборах народного депутата в округе №50 в Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после обработки 62,5% протоколов избирательных комиссий.

Промежуточный результат Аксенова – 63,27% голосов “за”.

На втором месте идет выдвиженец Партии Шария адвокат Валентин Рыбин – 13,69%. Математических шансов догнать Аксенова у него уже нет.

Третье место предварительно занимает врач Юлия Кузьменко, выдвинутая партией “Европейская солидарность”, ее результат – 7,3%.

Остальные 15 кандидатов имеют пока результат 3% и ниже.

28 марта проходили довыборы в округах №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской области в связи с тем, что избранные там ранее внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №50 составила 20,99%.

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