 

Китай вышел на первое место по числу сделанных за день прививок от коронавируса – данные Bloomberg

29.03.2021, 7:36, Новости дня
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В мире по состоянию на вечер 28 марта сделали более 535 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Кампании вакцинации стартовали в 141 стране. Последний показатель составлял примерно 14,5 млн доз в день, отметило агентство.

Лидерами по количеству введенных доз являются США (143,4 млн), Китай (91,3 млн) и Индия (60,2 млн).

По среднему числу сделанных за сутки прививок от коронавируса на первое место в мире вышел Китай – 3,9 млн. Ближайшие конкуренты значительно отстают: в США этот показатель составляет 2,7 млн, в Индии – 2,2 млн.

Страной с наибольшим процентом населения, получившего минимум одну дозу вакцины, являются Сейшелы (65,8%).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в мире на 29 марта 2021 года подтвердили 127,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 2,8 млн пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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