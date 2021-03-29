28 марта на Донбассе боевики 10 раз нарушили перемирие – штаб ООС

В воскресенье, 28 марта, боевики на Донбассе 10 раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 29 марта проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“28 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, из которых восемь обстрелов наших позиций, одно дистанционное минирование и один обстрел населенного пункта”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики в воскресенье открывали огонь в районе населенных пунктов Талаковка и Водяное в Приазовье (из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Причепиловка (из ручного противотанкового гранатомета), Пивденное и Широкино (из минометов калибра 82 мм).

“Боевых потерь среди украинских защитников и гражданского населения нет”, – отметили в штабе ООС.

По его данным, утром 29 марта боевики открывали огонь в районе Светлодарска из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь в подразделениях Объединенных сил нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1084766755365320/

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

—