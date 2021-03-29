Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели

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29.03.2021, 7:18, Новости дня
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Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз «Эвер гивен» (Ever Given), информирует Bloomberg со ссылкой на специализирующуюся на морских перевозках компанию Inchcape Shipping.

Сроки восстановления движения судов в Суэцком канале не уточняются, передает ТАСС.

В свою очередь американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа сообщило, что контейнеровоз пока удалось снять с мели лишь частично, буксиры пытаются выровнять курс судна. «Это хорошая новость, – сказал Рабиа. – Мы еще не закончили, но оно сдвинулось с места».

В понедельник ночью СМИ сообщали, что кусок скального массива может помешать снятию с мели застрявшего на Суэцком канале контейнеровоза, единственным возможным вариантом может оказаться облегчение тоннажа судна через разгрузку.

В воскресенье в администрации Суэцкого канала сообщили, что начали готовиться к разгрузке севшего на мель во вторник контейнеровоза. Однако позже в управлении заверили, что намерены до последнего пытаться снять с мели контейнеровоз без разгрузки судна.

К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group начала направлять суда в Азию вокруг всей Африки. К воскресенью пробка на входе в Суэцкий канал стала видна за 65 километров.



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