 

Курс доллара к рублю вырос на открытии торгов

29.03.2021, 7:18, Новости дня
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Курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,5 копейки, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,5 копейки и составил 75,72 рубля. Курс евро поднялся на 35,25 копейки, до 89,59 рубля, передает ТАСС.

Напомним, в минувшую пятницу курс доллара к рублю на открытии торгов снизился на 16,25 копейки и составил 76,0475 рубля. Курс евро опустился на три копейки, до 89,675 рубля.



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