Мнение: Пятиминутка ненависти

Пятиминутка ненависти

Предлагаю вашему вниманию подборку из непрекращающейся истерики от Зеленского и прочей шоблы за последний месяц для лучшего понимания, с кем пытаются обсуждать вопросы будущего Донбасса, Минских соглашений, перемирия на линии фронта и тому подобного. Ниже даны прямые цитаты лиц, связанных с «президентом мира» и его окружением, которые вот таким образом реализуют свои предвыборные обещания по «достижению мира».

«К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации. Русский язык — это остатки прошлого из СССР, так как во времена Советского Союза проходила тотальная русификация всех союзных государств. Сейчас же Москва транслирует свое мнение постсоветским странам именно на русском языке. Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать» (с) Данилов, 09.03.2021 г.

«Если Россия не согласится с предложенным Украиной планом, это означает, что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса» (с) Ермак, 10.03.2021 г.

«Когда мы говорим о деоккупации, то логично также разобраться с тем, кто и как создал условия для оккупации. Речь не только о 2014 годе, но и об утверждении так называемых Харьковских соглашений. Вчера мы наконец-то сделали то, что должно было появиться еще в 2014 году. Утверждена государственная стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, хочу сказать: забудьте о том, что Украина забудет про Крым» (с) Зеленский, 12.03.2021 г.

«Даже гитлеровская Германия объявила, ноту вручила, что они напали на СССР. Самолёты уже бомбили Киев, конечно, но ноту вручили. Нацисты были более порядочными в международных договорённостях, в договорных практиках, чем Российская Федерация» (с) Потураев, 16.03.2021 г.

«Значит, так и будем вести переговоры по каким-то тактическим вопросам: обмен пленными, открытие КПВВ, гуманитарщина вся эта и так далее, разминирование, ремонты фильтровальных станций и тихонько перестреливаться на фронте. Есть же конфликты, которые длятся так десятилетиями» (с) Арестович, 16.03.2021 г.

«Слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны РФ. Россия пытается информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение российской вакцины» (с) Ткаченко, 16.03.2021 г.

«Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское» (с) Зеленский, 17.03.2021 г.

«Путинский “Русский мир” смело можно считать формой нацизма, а лично Путин так часто использует в своих речах риторику Гитлера, что в полной мере стал последователем идей диктатора. Самодержавие, нетерпимость к другим культурам, языкам, национальностям воспитывают у граждан России искреннюю уверенность, что они являются высшей расой и российские территории – это территории любого государства, если эти территории чем-то полезны для России. Для узаконивания захвата территорий достаточно лишь переписать несколько страниц истории. Для пропаганды и насаждения идеологии русского мира Россия использует все возможные рычаги – телевидение, интернет, печатные издания, даже церковь стала инструментом пропаганды и запугивания и является неотъемлемой частью госаппарата России. Украина, как ближайший сосед, стала некой подопытной площадкой для насаждения идеологии Русского мира, идеологии, которую следует искоренить и запретить, как преступление против человечества» (с) Дунда, 17.03.2021 г.

«Для возвращения Крыма необходимо решить две задачи. Первая – вернуть Крым в топ перечень вопросов международной повестки дня. Вторая задача заключается в систематизировании всех усилий – от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволить убрать проблемы в системном давлении на Москву. Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма» (с) Кулеба, 19.03.2021 г.

«Ввиду того, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, вследствие которой погибли более 10 тысяч человек, я могу только сказать: Я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена. Тогда Европа еще раз увидела истинное лицо Москвы, как Россия относится к Европе и остальному миру. Это должно повлиять на отношение цивилизованного мира, например стран Группы семи, к России» (с) Шмыгаль, 22.03.2021 г.

«Россия не откажется от своей основной позиции… Она формулируется так: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России"… К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии… Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это» (с) Кравчук, 26.03.2021 г.

«Есть очень опасная ситуация, связанная именно с языком. Я уже неоднократно говорил, что Россия выбрала такую доктрину, она уже защищает не россиян, она защищает русскоязычных. Это очень опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет "защищать" тех граждан, причем не спрашивая у них, нуждаются ли они в этой защите или нет» (с) Данилов, 26.03.2021 г.

«На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины. Россия угрожает государственному суверенитету Украины, нарушая ее территориальную целостность. Москва пытается помешать евроинтеграции Украины и ее вступлению в НАТО. Российская внешняя политика и военная стратегия способны спровоцировать рост агрессии против Украины и начать международный военный конфликт в Европе» (с) Военная стратегия Украины.

«Они должны верить, что Украина вернётся, и у них не будет проблем в свободной Украине, в демократической, либеральной, в отличие от того ужаса, который творится, в котором они сегодня пребывают. Их перестанут незаконно обыскивать, арестовывать, запрещать им собираться на улицах, чтобы высказывать своё мнение… Никакого комендантского часа, никаких подвалов — в отличие от оккупированных территорий. Поэтому бояться им точно не нужно. Что касается судьбы этих людей, которых завезли. Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно. Но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлём. Поэтому их судьба… Я не люблю слово "депортация", оно несёт дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны» (с) Резников, 27.03.2021 г.

В общем, как говорится, привет всем тем из 75%, кто за этих людей голосовал по принципу «лишь бы не Порошенко». Также привет всем тем, кто предлагает во все это запихнуть Донбасс или же договариваться со всем этим.

Что можно отметить.

Зеленский и его окружение по части радикализма и экстремизма своих заявлений и действий всячески пытаются конкурировать с Порошенко, играя на его электоральном поле. Про избирателей с Юго-Востока теперь даже не вспоминают, уже после провальных местных выборов они поняли, что там рассчитывать особо не на что, поэтому эти ожидания столь показательно топчут. При этом даже несмотря на всю показную русофобию, Зеленский и Ко своими для украинских нацистов не станут.

Вполне очевидно, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения, так и отказываться от претензий на Крым. Соответственно, надежды тех капитулянтских кругов, которые рассуждали, что если сдать Донбасс, то с РФ снимут санкции и не будут выдвигать претензии на Крым, успешно накрылись медным тазом.

Соответственно, рассчитывать на то, что война на Донбассе прекратится, при текущих тенденциях не приходится. При Зеленском она будет продолжаться в рамках все того же управляемого конфликта, где США будут иметь опцию использовать Зеленского для точечных эскалаций, которые могут быть скоординированы с другими антироссийскими действиями на других ТВД.

Ввиду этого можно говорить о том, что, пока действуют Минские соглашения, война будет продолжаться. Минские соглашения не остановили войну, а институциализировали ее, сделав ее перманентной. И в рамках Минских соглашений война не может быть остановлена.

Впрочем, с учетом характера нацистского режима на Украине, дипломатическими путями война вряд ли может быть остановлена как в рамках Минских соглашений, так и вне их.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/pyatiminutka-nenavisti/ – цинк

PS. Плюс карта болезненных фантазий.

PS2. Плюс список телеграм-каналов по Украине и Донбассу.

Список телеграм-каналов на тему Донбасса и Украины, которые читаю и которые могу рекомендовать к ознакомлению, если вам интересна тематика войны на Украине и будущего народных республик.Война на Донбассе – https://t.me/WarDonbass (новостийка посвященная боевым действиям на Донбассе)Ясиноватая. Донбасс на линии огня – https://t.me/DonbassYasinovatayanaliniiOgnia (много интересной информации по Донецко-Горловскому направлению)Неофициальный Бессонов – https://t.me/neoficialniybezsonov (авторский канал зам.министра информации ДНР Даниила Безсонова)Репортер Руденко – https://t.me/RtrDonetsk (хроника событий на Донбассе + различный украинский трэш)Военкор Котенок – https://t.me/voenkorKotenok (авторский канал известного военкора, много всего о событиях на Донбассе и на Украине)Артемий Кондратенко https://t.me/kondrotenko_art (авторский взгляд на события в Луганской Народной Республике)DonTime – https://t.me/dontime (новости Донецкой Народной Республики)."Берегини" – https://t.me/hackberegini (канал украинской хакерской группы, которая редко, но метко, ворует секретные документы у СБУ, МОУ и МВД Украины).Джокер ДНР – https://t.me/JokerDNR (главный поставщик секретных документов – от штабов украинских бригад и документации в/ч до документов СНБОУ).ИА "АСД" – https://t.me/IA_ASD (авторская публицистика на тему Донбасса и Украины, периодически там выходит моя колонка).Андрей Манчук – https://t.me/kermanich (авторский канал известного публициста, с хорошими "подмечалками" и концептуальными материалами)Украина.Ру – https://t.me/ukraina_ru (украинская "текучка" в стиле "новости из дурдома")Inside Донецк – https://t.me/Doninside (обширная новостийка по Донецкой Народной Республике)Мирослава Бердник – https://t.me/Varjag2007 (известная публицистка, которая разоблачала украинский нацизм, когда это еще не было мейнстримом)Владимир Орлов – https://t.me/npo_dvina (авторский канал военного специалиста, для которого горячие точки это не только текст на экране монитора).

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