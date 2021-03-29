 

Тренер сборной Украины по футболу о ничьей с Финляндией: Мы провели отличный матч

29.03.2021, 6:42, Новости дня
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В матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года против сборной Финляндии сборная Украины упустила победу. Это признал главный тренер украинской команды Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции, стенограмму которой опубликовала Украинская ассоциация футбола.

“Я думаю, мы провели хороший матч. Единственное, я очень недоволен последними минутами, рядом наших ошибок. Это не касается ошибки [заработавшего пенальти Виталия] Миколенко – там их была серия. Я не знаю, может, игроки не услышали, но должны были быть перестройки. Пять минут мы провели не так, как должны были доигрывать. Мы потеряли сегодня победу. В целом команда играла очень хорошо, выполняла установку в течение 85 минут”, – сказал он.

Тренер украинской сборной предположил, что в концовке “сказалась усталость в конце поединка, а докричаться было невозможно”.

“Мы провели отличный матч, владели инициативой, практически ничего не дали сделать сопернику, несмотря на то, что финны очень хорошо играют на контратаках. У нас был хороший контроль мяча, мы создавали моменты. Но во втором тайме у нас начали заканчиваться силы. Мы сделали замены, выпустили футболистов, которые прекрасно вошли в игру, забили отличный гол”, – объяснил Шевченко.

28 марта в Киеве сборная Украины сыграла с Финляндией вничью 1:1. на 80-й минуте украинец Жуниор Мораес открыл счет, а на 89-й минуте финн Теэму Пукки сравнял его с пенальти.

После двух туров в отборочной группе D сборная Украины с двумя очками идет на третьем месте среди пяти команд. Лидируют чемпионы мира французы – четыре очка.

Следующий поединок в рамках отбора на чемпионат мира сборная Украины проведет 31 марта дома против сборной Казахстана, у которой очков нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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