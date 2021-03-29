 

Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью

29.03.2021, 6:24, Новости дня
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин от коронавируса в республику нефтью.

«У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, у нее есть клиенты, покупающие нефть. Страна будет выделять часть своей продукции, чтобы гарантировать поставки вакцин, в которых нуждается. Нефть в обмен на вакцины», – приводит ТАСС текст заявления Мадуро, сделанного президентом Венесуэлы в эфире телеканала Venezolana de Television.

По официальным данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венесуэле превысило 156 тыс., 1555 человек умерли.

Напомним, в начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствует себя хорошо. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной.

Первую партию российской вакцины от коронавируса Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны.



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