Сотрудников центра Гамалеи ревакцинировали «Спутником V»

Ряд сотрудников Центра имени Гамалеи разных возрастных групп использовали «Спутник V» для ревакцинации, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире Первого канала.

«Конечно, «Спутник V» может использоваться для ревакцинации. Никаких ограничений нет. Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались. И ряд из них, пожилых, были перевакцинированы. Очень хорошие [иммунные] ответы», – приводит слова Логунова ТАСС.

Заместитель директора Центра имени Гамалеи также отметил, что у пожилых людей гораздо реже, чем у молодых, проявляются побочные эффекты от вакцины. «Эта логика, когда говорят, что, если у молодых вакцина вызывает температуру, то что будет у старых – она абсолютно обратная. Потому что у молодых людей молодая иммунная система, она реактивна. У пожилых есть такой естественный процесс, который называется старение иммунной системы», – отметил Логунов.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов отметил, что предположение о невозможности ревакцинации «Спутником V» не имеет научного обоснования. В свою очередь директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что повторная вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» не только возможна, но может быть эффективнее первичной.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил более сильный иммунный ответ при повторной вакцинации от COVID.