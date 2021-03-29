 

При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали 20 человек

29.03.2021, 6:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате взрыва на предприятии индонезийской государственной нефтегазовой корпорации Pertamina в городе Балонган провинции Западная Ява пострадали не менее 20 человек, сообщили спасательные службы.

По данным Antara, при пожаре, который начался после взрыва, тяжелые ожоги получили пять человек, еще у 15 пострадавших легкие ранения, передает ТАСС.

В индонезийской государственной нефтегазовой корпорации Pertamina сообщили о проведенной после взрыва эвакуации 950 человек. Руководство предприятия пытается не допустить дальнейшего распространения пожара. Причина случившегося пока неизвестна.

Издание Respublika предположило, что взрыв мог произойти в результате удара молнии. По данным издания, перерабатывающая мощность завода, на котором произошел инцидент, составляет 125 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, в июле 2020 года пожар вспыхнул на НПЗ в провинции Хузестан на юго-западе Ирана. В январе того же года мощный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте (Республика Коми), в результате оказались повреждены девять колонн с нефтепродуктами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Языковой скандал в УПЛ. Арбитру, который говорил на русском с Шумским, вынесли предупреждение

22.01 / Гривна к евро подешевела до 34,37 грн/€

01.01 / США отправили американские бомбардировщики на Ближний Восток, чтобы “сдержать потенциального противника”

14.09 / Пашаев ответил на критику из-за приговора Ефремову

04.02 / В Мьянме после военного переворота заблокировали работу Facebook

09.07 / “Это спекуляции”. В Госбюро расследований отреагировали на заявления Корецкого

28.03 / Volkswagen опубликовал изображение минивэна Multivan нового поколения

07.08 / Кобзев зарегистрирован кандидатом на выборы губернатора Приангарья

16.11 / Das Erste – зима будет непростой — Меркель предупредила немцев о возможном продлении карантина

30.07 / Путин поддержал просьбу Кобзева о выделении Приангарью 10 млрд рублей помощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)