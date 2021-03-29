При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали 20 человек

В результате взрыва на предприятии индонезийской государственной нефтегазовой корпорации Pertamina в городе Балонган провинции Западная Ява пострадали не менее 20 человек, сообщили спасательные службы.

По данным Antara, при пожаре, который начался после взрыва, тяжелые ожоги получили пять человек, еще у 15 пострадавших легкие ранения, передает ТАСС.

В индонезийской государственной нефтегазовой корпорации Pertamina сообщили о проведенной после взрыва эвакуации 950 человек. Руководство предприятия пытается не допустить дальнейшего распространения пожара. Причина случившегося пока неизвестна.

Издание Respublika предположило, что взрыв мог произойти в результате удара молнии. По данным издания, перерабатывающая мощность завода, на котором произошел инцидент, составляет 125 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, в июле 2020 года пожар вспыхнул на НПЗ в провинции Хузестан на юго-западе Ирана. В январе того же года мощный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте (Республика Коми), в результате оказались повреждены девять колонн с нефтепродуктами.