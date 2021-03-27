Чему радуетесь? – Личное мнение

Вчера вечером для одиночных фигуристок завершился чемпионат. Ожидаемо победила воспитанница Этери Тутберидзе Анечка Щербакова, откатавшая и короткую программу, и произвольную не только лучше всех, но и достойно.

Отрыв Ани от конкуренток оказался огромным — более 10 баллов. Вот она, медаль показывает своим — нет, даже не конкуренткам, а участницам соревнований:



Фото: Соцсети

Остальные же подкачали.

Занявшая второе место Туктамышева, воспитанница тренера Мишина, продемонстрировала, что в нынешнем фигурном катании нет шансов у взрослых девушек.

Ставшая третьей Трусова, потерявшая почти всё, что имела у Тутберидзе, опять отчаянно падала, хотя — что ей было терять? Могла бы откататься без нервов.

Очевидно, что произвольные номера смазали впечатление от чемпионата. Достойно откаталась лишь Щербакова, но все остальные места распределились не по праву сильнейших, а по принципу, кто меньше завалит свой номер.

При таком раскладе, когда все конкурентки из других стран были невнятны, и у Трусовой появился шанс — хотя, и его она не использовала. Пыталась прыгать четверные, но год тренировок без Тутберидзе дал знать о себе — почти всё, что умела, девочка растеряла.



Подопечная Плющенко не раз за номер продемонстрировала закон гравитации — наверное, учёной-физиком теперь станет. Фото: Соцсети

Хоккеисты играют зачастую до 35. У фигуристки же есть всего один-два сезона, чтобы потом уйти в небытие.

В следующем году тренерский штаб Тутберидзе представит новых звёзд во главе с Камиллой Валиевой. Из нынешних участниц чемпионата в обойме останется лишь Щербакова.

Туктамышева под конец заплакала — ей 24, и она оказалась в призёрах только лишь потому, что другие были ещё хуже. Трусова наконец поняла, что не использовала свой единственный шанс стать чемпионкой, хотя какие данные были у девочки ещё год назад — очень обидно.

Впрочем, не хотела бы заканчивать на грустной ноте для неудачниц — закончу на ещё более грустной.

Не понимаю восторгов по поводу сегодняшних заголовков: мол, три российский спортсменки заняли весь пьедестал.

Ну, во-первых, восторгаться при таком провальном катании девочек можно лишь Щербаковой. Во-вторых, не увидела, что спортсменки именно российские — выступали-то они без флага и гимна.

Американку, немку, японок — вижу. Россиянок — нет.

Что думаете?

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