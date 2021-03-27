Мнение: Худшая финансовая политика за 40 лет, Трамп против рубля и зависимость США от России

1. В комментариях на днях написали, что с США вот-вот наступит золотое время: американская экономика попрёт ввысь благодаря плану Байдена, предусматривающему вливание почти 2 триллионов долларов в народное хозяйство. А то, что не менее поразительными темпами попрёт американский госдолг, якобы не так уж важно.

В самих Соединённых Штатах многие думают иначе. Бывшая финансовая власть США в шоке от той политики, которую проводит власть нынешняя:

https://lenta.ru/news/2021/03/21/worsteconomics/

Экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс назвал макроэкономическую политику страны худшей за 40 лет. Об этом он заявил в шоу Wall Street Week, запись которого доступна на сайте Bloomberg.

В ходе программы Саммерс раскритиковал последние меры властей по стимулированию экономики. Он обратил внимание на то, что во время восстановления после пандемии коронавируса давление спроса будет усиливаться на фоне агрессивного смягчения фискальной политики и проведения Федеральной резервной системой (ФРС) свободной денежно-кредитной политики.

«Это наименее ответственная фискальная политика, которую мы проводили за последние 40 лет», — заявил бывший министр финансов США. Он отметил, что в основе сложившейся ситуации лежат непримиримость левых демократов и совершенно безответственное поведение Республиканской партии.

(Подписи к карикатуре. Слон-республиканец: «Он слишком большой!» Байден, держащий шприц со стимулятором: «Кризис тоже!»)



2. Блокировка Трампа в американских соцсетях стала тяжёлым ударом по свободе слова, опасным нарушением прав человека. Однако для России в этом есть определённые плюсы. Теперь мистер Трамп не сможет раскачивать курс рубля своими эпатажными твитами:

https://lenta.ru/news/2021/03/19/twit/

Авторы изучили более 5,5 тысячи твитов Трампа в период с октября 2016 по август 2018 года и отобрали из них 296 сообщений, имеющих отношение к России. Они оценивали краткосрочное (порядка трех дней) ослабление рубля на международном валютном рынке.

Ученые выяснил, что те санкции против России, которые сопровождались комментариями Трампа, «привели к более серьезным негативным последствиям для рубля по сравнению с теми, которые не вызвали значительной эмоциональной реакции американского президента».

Игроки рынка больше реагируют на эмоциональную составляющую, связанную с санкциями, чем на санкции напрямую, уверены авторы исследования.

Впрочем, на днях появилась информация, что Трамп подумывает запустить собственную соцсеть, в которой его точно не забанят:

https://www.interfax.ru/world/757700

3. В то время как Госдеп пытается заставить европейцев покупать меньше российских углеводородов, сами США закупают всё больше российской нефти:

https://www.rbc.ru/business/25/03/2021/605c00659a79470cbd5a760b

За последнее десятилетие Россия нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов в США и в 2020 году она занимала 7% импортного рынка страны. По суточным поставкам она даже обогнала Саудовскую Аравию, посчитал Bloomberg.

https://lenta.ru/news/2021/03/25/oila/

Издание [Bloomberg] утверждает, что растущая зависимость Америки от российской нефти противоречит доктрине энергетической безопасности США. Как отметил бывший нефтяной аналитик ЦРУ Марк Финли, заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что США «никогда не придется зависеть от враждебных иностранных поставщиков», являются «пустой мантрой».