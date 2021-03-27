Свитолина вышла в четвертый круг турнира WTA в Майами
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27 марта в американском городе Майами (штат Флорида) первая ракетка Украины Элина победой завершила поединок третьего круга турнира WTA. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Соперницей пятой в рейтинге WTA украинки была 30-я ракетка мира Екатерина Александрова из России.
Итоговый результат поединка – 7:6, 6:4.
В четвертом круге первая ракетка Украины сыграет против победителя противостояния Петры Квитовой из Чехии и Джоанны Конты из Великобритании.
Свитолина участвует в турнире в Майями со второго круга.
Miami Masters – профессиональный теннисный турнир, который проводится в городе Майами (штат Флорида, США). Призовой фонд турнира – $9 млн.
В 2021 году турнир проходит с 22 марта по 4 апреля.
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