 

Максим Галкин тратит около миллиона рублей в месяц на содержание замка

27.03.2021, 22:06, Разное
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О баснословных затратах шоумена заговорил звездный риелтор. Мужчина напомнил, что светская чета не живет в элитном поселке. Именно поэтому артист освобожден от постоянных сборов и платежей богатых соседей.

Однако Максиму Галкину хватает и собственных затрат. К слову, семьянин все равно вынужден оплачивать вывоз мусора и другие работы, осуществляющиеся на территории деревни Грязь.

“На уборку, вывоз мусора и охрану он все равно тратит деньги, думаю, около 20 тысяч рублей в месяц.Плюс свет, газ, вода — более 50 тысяч рублей в месяц”, – заверил риелтор.

По словам эксперта, основные затраты Галкина все же связаны с благоустройством замка. Главный повар и управляющая дома в одном лице обходится юмористу примерно в 120 тысяч рублей в месяц.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Не стоит забывать о всевозможных кружках звездных наследников. Лиза и Гарри занимаются с личным тренером по плаванию, с логопедом и преподавателями иностранных языков. Напомним, что в доме Аллы Борисовны постоянно находится гувернер-француз, которому тоже необходимо выплачивать пособие. В одном из интервью Примадонна лично заявляла, что няня наследников постоянно проживает в замке. Согласно некоторым данным, девушка ежемесячно получается 150 тысяч рублей.



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