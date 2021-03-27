 

На МКАД произошло возгорание автомобиля

27.03.2021, 21:56, Новости дня
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В районе развязки МКАД – Киевское шоссе – Ленинский проспект загорелся автомобиль, движение затруднено, информирует московский дептранс.

«На внутренней стороне 44-го километра МКАД () в средней полосе произошло возгорание автомобиля», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как отметил дептранс столицы, на месте возгорания работают оперативные службы, движение на участке затруднено.

  

17 марта автомобиль выехал на тротуар и столкнулся с автобусом, высаживающим людей на остановке на востоке Москвы.



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