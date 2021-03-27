ВС США готовятся к виртуальным учениям по противодействию РФ и КНР

Американские Вооруженные силы готовятся летом провести масштабные виртуальные учения по противодействию РФ и Китаю в условиях мирового кризиса, последние аналогичные учения заканчивались поражением США и их союзников, сообщила телекомпания CNN ссылкой на источники в Пентагоне.

Согласно их данным, речь идет о «секретной военной игре», участие в которой посредством компьютеров примут сотни американских командующих и военных по всему миру. Руководить учениями, которые намечены на лето текущего года, будет председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли. Отчет об их результатах будет представлен лично шефу Пентагона Ллойду Остину, передает ТАСС.

Противники американских военных по сюжету игры будут носить вымышленные названия. Тем не менее, по словам источников телекомпании, основная цель учений – «отработка действий ВС США на случай агрессии и непредвиденных поступков со стороны Китая и России». Отмечается, что участники игры будут поставлены в условия «глобального кризиса, разворачивающегося по нескольким фронтам», и должны будут подстраиваться под «постоянно меняющиеся условия».

Как отмечает CNN, проведение широкомасштабных виртуальных учений позволит американскому руководству «подготовить вооруженные силы к вызовам ближайших нескольких лет». В частности, как указывают источники телекомпании, речь идет об отработке действий ВС США на случай «крупных кибератак, продвижения РФ в Балтийском регионе, дальнейшей милитаризации Москвой Арктики, а также демонстрации Китаем силы в Южно-Китайском море или вторжения на Тайвань». По словам источника CNN числа бывших представителей Пентагона, последние аналогичные учения заканчивались поражением США и их союзников.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что Белый дом собирается «укрепить потенциал» НАТО по противодействию России.

Напомним, как сообщил Рикер, США считают, что отношения с Москвой останутся напряженными, однако стремятся, чтобы они были стабильными и предсказуемым. По мнению представителя Госдепа, в отношениях двух стран найдется место конкуренции.