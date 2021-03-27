 

Девки с Рублёвки – Личное мнение

27.03.2021, 21:52, Разное
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Жена Дмитрия Диброва Полинка — не бездельница какая-то там, а вполне себе занятая дама.


Фото: Соцсети

Так, например, она является хозяйкой клуба имени себя. На днях Клуб Полины Дибровой был признан журналом то ли «Бурда, а не мода», то ли ещё каким-то глянцем для салатниц Лучшим женским сообществом 2021 года.

Об этом Полина гордо и радостно объявила в Инстаграме, но сделала это с оговоркой. Об оговорке и поговорим: именно в ней заключается та деталь, в которой — дьявол.

Собственно, сама оговорка:

Ежемесячно я веду рубрику о том, как девушка из моего клуба попала на Рублевку. Совсем скоро опубликую январскую статью для вас. Интересно?

Отвечаю на вопрос Полины: в общем-то, нет, неинтересно.

Если бы та же Полинка и иже с нею попали на Рублёвку, основав многомиллиардный бизнес, типа Wildberries, как это сделала Татьяна Бакальчук — первая в России миллиардерша, абсолютнейшая селф-мейд, то я бы с удовольствием прочитала эту статью.


Татьяна Бакальчук. Фото: Соцсети

Но что-то мне подсказывает, что Татьяна Бакальчук вряд ли состоит в Клубе Полины Дибровой и вряд ли даст ей интервью.

Ну, ок: понизим планку. Сильно понизим. Где, в конце концов, грудастая Полинка и где — основание многомиллиардной империи и управление ею?

Я бы всё равно прочитала статью Полинки, если бы она и иже с нею попали на Рублёвку, выйдя замуж за приятного миллиардера-ровесника. Как это сделала Даша Жукова, например, хоть она и до брака с этим своим новым греком была на Рублёвке, и эта актуальная только в среде понаехавших девок с Ростова Рублёвка её не особенно-то и интересовала.


Даша Жукова с новым мужем. Фото: Соцсети

А вот, чтобы попасть на Рублёвку, став женой или сожительницей мужчины, который годится тебе в поздние отцы, который доживает в то время, как ты расцветаешь, — вот тут большого ума не надо.

Тема союза бедной, юной прелестницы и пожилого господина стара как мир. В ней нет ничего ни нового, ни интересного, ни вдохновляющего.

В приличном обществе такие союзы допустимы, только если в роли господина выступает Владимир Путин. Ну, или, как минимум, Пол Маккартни. Но никак не Дмитрий Дибров и прочие пожилые шалунишки.

Жалко девок, если честно. Могли бы жить как люди, а вместо этого тратят свои лучшие годы на старичков. Ещё и не котируемых в глазах приличного общества.

А вам жалко девок с Рублёвки? Почему?

Источник: Лена Миро



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