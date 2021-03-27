 

Хилари Дафф стала мамой в третий раз: первое фото малыша

27.03.2021, 21:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

33-летняя актриса и певица Хилари Дафф и ее супруг, музыкант группы The Come Clean, Мэттью Кома снова стали родителями: у пары родилась вторая дочь. На самом деле, малышка появилась на свет еще 24 марта, ровно через две недели после вечеринки в честь будущего ребенка, но сообщить об этом миру пара решила только сегодня.

Мэй Джеймс Бэйр, мы любим тебя!

— написала Хилари под черно-белым семейным фото, сделанным вокруг родильного бассейна. Как оказалось, голубой цвет волос актрисы, в который та недавно перекрасилась, никак не означал пол малыша. Также многодетная мама опубликовала пару кадров дочки в сторис.

О том, что Хилари ждет ребенка, американская актриса объявила в своем микроблоге в Instagram в конце октября. Также она воспитывает восьмилетнего сына Луку от предыдущего брака с игроком НХЛ Майком Комри (Майк и Хилари были женаты с 2010 по 2016 годы) и двухлетнюю дочь Бэнкс, которая появилась на свет еще до того, как Дафф и ее возлюбленный, музыкант Мэттью Кома, решили пожениться.

Хилари Дафф и Мэттью Кома с детьми

Напомним, Хилари Дафф и Мэттью Кома познакомились, работая над пятым студийным альбомом Хилари Breathe In. Breathe Out., выпущенным в 2015 году. Мэттью также выступил соавтором и продюсером нескольких песен певицы – Confetti и Arms Around A Memory!. Пара начала встречаться в январе 2017 года, но спустя три месяца Дафф разорвала отношения с Кома, и причиной тому, по словам инсайдеров, послужили их плотные графики. В октябре 2017-го Хилари и Мэттью возобновили отношения, в июне 2018-го Дафф объявила о беременности, а в октябре родила дочь – Бэнкс Вайолет Бэир.

Помолвка пары состоялась в мае 2019 года, а в декабре они поженились. Тайная свадьба, на которой присутствовали только близкие друзья и родственники пары, прошла на заднем дворе дома Хилари в Лос-Анджелесе. Поскольку свадьба пришлась на канун Рождества, гостей при входе в дом встречал хор, исполнявший традиционные и знакомые каждому входящему с детства рождественские хоралы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Михаил Галустян: «Супруга Виктория за мной как за каменной стеной»

29.09 / Загадочные подводные цивилизации

02.03 / Мнение: Нужна ли Америка – мировая империя?

05.11 / Концерты во время пандемии могут быть не так опасны, как считалось — исследование

28.06 / Милана Тюльпанова дала большое интервью о разводе с Александром Кержаковым: “Вряд ли мы когда-то сможем общаться нормально”

21.07 / Дочь занялась внешним видом Николаева: Теперь красавчик

19.11 / Почему нельзя верить прогнозам о коронавирусе

15.09 / Автошпионы заметили на тестах прототип «заряженного» универсала VW Golf R Variant

23.02 / Гериатр Ткачева объяснила, почему пожилым людям важно есть мясо

21.08 / Наталья Сенчукова призналась в любви мужу Виктору Рыбину в его день рождения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска