Хилари Дафф стала мамой в третий раз: первое фото малыша

33-летняя актриса и певица Хилари Дафф и ее супруг, музыкант группы The Come Clean, Мэттью Кома снова стали родителями: у пары родилась вторая дочь. На самом деле, малышка появилась на свет еще 24 марта, ровно через две недели после вечеринки в честь будущего ребенка, но сообщить об этом миру пара решила только сегодня.

Мэй Джеймс Бэйр, мы любим тебя!

— написала Хилари под черно-белым семейным фото, сделанным вокруг родильного бассейна. Как оказалось, голубой цвет волос актрисы, в который та недавно перекрасилась, никак не означал пол малыша. Также многодетная мама опубликовала пару кадров дочки в сторис.

О том, что Хилари ждет ребенка, американская актриса объявила в своем микроблоге в Instagram в конце октября. Также она воспитывает восьмилетнего сына Луку от предыдущего брака с игроком НХЛ Майком Комри (Майк и Хилари были женаты с 2010 по 2016 годы) и двухлетнюю дочь Бэнкс, которая появилась на свет еще до того, как Дафф и ее возлюбленный, музыкант Мэттью Кома, решили пожениться.

Хилари Дафф и Мэттью Кома с детьми

Напомним, Хилари Дафф и Мэттью Кома познакомились, работая над пятым студийным альбомом Хилари Breathe In. Breathe Out., выпущенным в 2015 году. Мэттью также выступил соавтором и продюсером нескольких песен певицы – Confetti и Arms Around A Memory!. Пара начала встречаться в январе 2017 года, но спустя три месяца Дафф разорвала отношения с Кома, и причиной тому, по словам инсайдеров, послужили их плотные графики. В октябре 2017-го Хилари и Мэттью возобновили отношения, в июне 2018-го Дафф объявила о беременности, а в октябре родила дочь – Бэнкс Вайолет Бэир.

Помолвка пары состоялась в мае 2019 года, а в декабре они поженились. Тайная свадьба, на которой присутствовали только близкие друзья и родственники пары, прошла на заднем дворе дома Хилари в Лос-Анджелесе. Поскольку свадьба пришлась на канун Рождества, гостей при входе в дом встречал хор, исполнявший традиционные и знакомые каждому входящему с детства рождественские хоралы.