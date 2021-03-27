Миллиардер. Из Пензы

Как выживает один из беднейших регионов России, где губернатор арестован за взятки. Репортаж «Новой».

Почти неделю Пензенская область живет без губернатора — Иван Белозерцев сидит в московском СИЗО. По данным следствия, за получение взяток на общую сумму свыше 31 миллиона рублей. В ходе обыска в доме губернатора следователи нашли полмиллиарда рублей наличными — и это притом, что в 2019 году регион вошел в восьмерку беднейших в стране. «В связи с утратой доверия» президент отправил Белозерцева в отставку, правительство области ушло следом в полном составе. На выборах в сентябре прошлого года единоросс, казалось, заручился мощной поддержкой своих избирателей — набрал 78% голосов. Но хабаровские протесты в защиту главы региона здесь точно не повторятся, уверяют жители Пензы. «Слава богу или Путину», — комментируют арест в городе.

Спецкор «Новой» приехала в Пензу и рассказывает, какое наследие Белозерцев оставил после себя.

«У меня пенсия 10 200, у него — бордюры»

Утро после обысков в кабинете губернатора. Главная площадь города пустует. На скамейке у «Макдональдса» одиноко сидит бабушка, смотрит на здание правительства. Свет там не горит ни в одном окне. Поднеся телефон близко к глазам, она, щурясь, читает сообщение. За спиной у бабушки фирменный рюкзак «Яндекс.Еды».

Хрупкая миниатюрная Нина Николаевна. Скоро ей будет 70 лет. Устроилась пешим курьером неделю назад. За смену в шесть часов успевает обежать восемь адресов. Под конец дня сил бегать не остается — платит свои на проезд в автобусе.

— Гардеробщицей еще работаю на полставки, минималку мне платят, минус подоходный, — Нина Николаевна сжимает в руке платок, вытирает им щеки — от ветра слезятся глаза. — Ну как же он такой непорядочный, этот Белозерцев? Сколько у него денег нашли… Вот я, например, как живу? Покупаю черный хлеб, делю на три части на день. Даже чай без сахара пью. Экономлю. Как можно так жить? Куда же ему столько воровать? Звенит оповещение. «Пора, заказ пришел». Нина Николаевна подносит телефон близко к лицу, пару раз проводит по экрану — «принять» — и вот уже закидывает на плечо рюкзак. Бежит в «Макдональдс» за собранными пакетами.

Напротив дверей администрации встает гражданин с российским флагом. Представляется Геннадием Геннадьевичем. Выступает: «Я стою в поддержку нашего губернатора Белозерцева. Мы живем в России, он — россиянин, я — россиянин, поэтому я здесь с флагом».

Спрашиваю: «Не верите, что он брал взятку?»

— Однозначно не верю. Это ложь и зависть.

— Кого? К чему?

— Ну, думаю, завистники у него вне Пензы есть. А здесь 99,9 процента населения за Белозерцева.

Геннадий Геннадьевич в пикете за Ивана Белозерцева рядом со зданием правительства Пензенской области. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Рядом останавливается гражданка с пакетами, начинает приспускать маску до подбородка, пока Геннадий Геннадьевич говорит. Представляется «просто бабушкой». Внимательно слушает, а затем с шепота переходит на крик: «Что же вы такое говорите? Не верьте ему, — уже обращается к нам, — в городе человек пять таких вот наберется. Все счастливы, что его у нас забрали! Я вчера ходила в центре, разговаривала с мальчиками-музыкантами, спросила у них: «Что, ребята, рады?» Они: «Ура!» Аплодируют. Что Белозерцев для нас сделал? Бордюры? А зачем они нам нужны? По несколько раз за один год их меняют. Вот он миллиардер. А у меня пенсия 10 200. У меня что на даче растет — тем и торгую на рынке. Как по-другому выжить?»

Происходит короткая перепалка.

Пенсионерка отворачивается, уже хочет уйти и тихо добавляет: «По-человечески мне его жалко, девочки. Когда ему эту бумагу [об обыске в кабинете] сунули подписывать — он сидит, лицо у него так ходит…

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Но когда я посмотрела, сколько у него денег… Это же невозможно. А мы сидим со своими бордюрами».

СПРАВКА

Следственный комитет утверждает: с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил взятку от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении Шпигель и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Деньги, автомобиль Mercedes Benz и часы Breguet, по данным следствия, были переданы губернатору, чтобы тот предоставил компании «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов на поставку лекарств и медицинских изделий в больницы Пензенской области. Шпигель считает дело «политическим», потому что ранее ему уже «намекали на то, чтобы [он] поделился бизнесом». Ни Шпигель ни Белозерцев вины не признают. Экс-губернатор отмечает, что выполнял все госпрограммы, претензий к нему не было. «И вообще, я патриот», — добавляет чиновник.

В сентябре перед переизбранием Белозерцева на второй срок эксперты осторожно ставили Пензенскую область в список регионов, где «наиболее вероятен второй тур». Причина — проблемы с рейтингом у главы региона. К тому же к выборам были допущены все выдвигавшиеся кандидаты от других партий, в том числе коммунист Олег Шаляпин — он в итоге набрал 8%. «Понимание наличия значимой фальсифицируемой базы снимало у региональных властей опасения нежелательного для себя результата выборов», — сухо комментировали регистрацию коммуниста доклады политологов.

Здание правительства Пензенской области. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

В интервью «Новой» экономист Наталья Зубаревич рассказывала, что в Пензе «выдадут то, что надо выдать» и нарисуют тот результат, который ждет федеральный центр. Кстати, за пару месяцев до этого область представила довольно высокий показатель поддержки поправок в Конституцию — 85,25%, при явке в 76%.

«После выборов учителя легли в больницу»

Село Бессоновка от Пензы в десяти километрах. Тротуары плотно укрыты серыми сугробами. Снег тает — вдоль дороги глубокие лужи грязи. Идти можно только по краю, рядом с машинами.

— После этого стресса наши учителя лежали в больницах. Знаю, что Алексея Алексеевича Курицына, физика нашего, заставили [вбрасывать бюллетени]. Его тоже потом сразу с участка в больницу увезли с сердцем. Учитель математики была, тоже ей плохо было. Всех теперь таскают по судам. Я не знаю, как отказываться от такого, если директор настаивает, — рассказывает учительница средней школы № 78 в Бессоновке.

Мы не можем назвать предмет, который она ведет. Учителя боятся. Говорим на лестнице у главного входа, у ног дразнятся рыжие бездомные щенки. Рядом со школой болтают школьники, волочат за собой сменку по снегу. Переговариваются, у кого когда начало лыж, гимнастики. Сейчас в школе каникулы.

Административный центр Бессоновского сельсовета и Бессоновского района. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Охранник — застенчиво улыбающаяся женщина. Приспустив очки, выслушивает просьбу позвать директора. Старательно пытается найти его телефон в контактах. Потом слышит: «Мы спрашиваем его по поводу выборов» — и в тот же момент откладывает телефон, отводит глаза и утыкается взглядом в стену.

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Судя по опубликованным видео наблюдателей «Голоса», 13 сентября, в день голосования на этом участке, в школе в урну вбросили стопку бюллетеней.

Причем сделали это, предварительно закрыв камеры щитами. Недоглядели за щелочкой — там видно, что некая гражданка оперативно вносит в помещение толстую пачку бюллетеней и вкидывает их одну за другой в урну. Директор школы Владимир Демин тогда объяснил закрытые камеры так: «Готовили стены к ремонту». Во время голосования оказалось самое время.

Кто-то с женским голосом на видео просит «за такое выходной» у директора. Предположительно директор отвечает: «Я тебе его прямо сейчас дам».

— Все наши так обрадовались, когда услышали про Белозерцева, все рады, — продолжает учительница на входе. — Сейчас думают, может, и этого [директора Демина] на волне уберут. Я не пью. Но стакан вина выпью, если уберут его.

На крыльцо поднимается гражданка в малиновом пальто и берете. Преподавательница ее спрашивает: «Не помните, кто на сентябрьских выборах дежурил? Какие учителя пострадали?»

— Ой, я в сельской администрации дежурила, не помню, — говорит та, заходя в школу. — Не участвуешь [в выборах] — спрашивают: почему ты нигде не участвуешь? А участвуешь — тоже плохо.

В Бессоновке на выборах отличилась не только школа № 78. На участке № 378 главой комиссии была воспитатель детского сада и член «Единой России» Юлия Гришина. Камеры там закрывали транспарантами о голосовании по поправкам в Конституцию, а затем «чинили». Или участок № 374, председатель которого — директор центра детского творчества и член «Единой России» Светлана Сверчкова. Камеры там закрывали дважды — пиджаком. Как итог, результаты на этих участках дают победу Белозерцева с показателем более чем 84%.

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Светлану Сверчкову заметил Следственный комитет. Ее уже обвинили в фальсификации итогов выборов.

Проверка по этому участку тянулась с ноября. Но объявить о фальсификации официально было решено на следующий день после задержания Белозерцева. По данным следствия, Сверчкова собственноручно внесла в 1324 неиспользованных бюллетеня ложные сведения. На самом же деле на участке проголосовало 204 человека.

Средняя общеобразовательная школа села Бессоновка. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

«Работал человек, вроде не сдыхали»

В Бессоновке все слышали и о вбросах, и об уголовном деле. На небольшом рынке, услышав фамилию Белозерцева, морщатся, отворачиваются: «Нечего про него говорить. Что он хорошего сделал, чтобы что-то про него говорить?»

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Бредущие под руки подруги-пенсионерки бросают: «Как были в грязи, так в грязи и остались». Знают о вбросах: «Сколько там за него положили… Позор какой».

Подтянутый хмурый Николай Иванович идет по краю проезжей части. На ногах — кирзовые сапоги. Проносящиеся машины разбрызгивают лужи — все летит на синюю куртку и штаны.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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