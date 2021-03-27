Мнение: Тоталитарный Дайджест. 27.03.2021

Тоталитарный Дайджест. 27.03.2021

1. ФРГ: Санатории ужаса

Немецкое ТВ разоблачает издевательства над детьми в детских санаториях ФРГ, которые продолжались до 90х годов.

Недавно впервые провели эмпирическое исследование на бывших обитателях этих санаториев: 94% из них оценивают свое пребывание там как однозначно негативное, 90% говорят, что после этого их детство резко изменилось (у них начались нарушения сна, нервные заболевания, сложности в учебе).

Почему никто не вмешался в этот процесс? Родители, очевидно, не верили детям, да и дети не всегда могли объяснить, что с ними происходило. В передаче показывают женщину, которая в возрасте 17 лет была практиканткой в таком доме, вместе с подругой они пожаловались в службу по делам несовершеннолетних. Те сообщили, когда придут с проверкой, и в этот день внезапно все воспитательницы мило улыбались, пели с детьми песенки, и все было чудесно.

Авторы передачи задаются естественным вопросом: ПОЧЕМУ? И вдруг выясняется, что этой системой руководили очень часто бывшие нацисты, а то и вообще военные преступники. Приводятся примеры: врач – директор одного из домов – во время войны был эсэсовцем и лично участвовал в расстреле 220 литовских евреев; правда, он в 1960м году был разоблачен и посажен, но до этого в его санатории вполне официально издевались над детьми.

Другой врач-директор санатория в качестве нациста, члена НСДАП участвовал в умерщвлении детей-инвалидов, он избежал наказания. И так далее.

Читать полностью здесь https://blau-kraehe.livejournal.com/782585.html

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2. Таджикское нашествие на Россию.

Разбор чудесного опуса про то, что коммунисты готовили "таджикское нашествие на Россию".

Точнее, 25 миллионов, 20 – из Средней Азии и 5 из Закавказья. И только развал совка спас таки матушку-Россию от этого ужаса:

"К счастью, этот кошмар который нам готовили не случился – СССР был разрушен и мы русские получили свой шанс как народ! "

Читать разбор вранья и нездоровых фантазий полностью здесь https://reissig.livejournal.com/22577.html

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3. Родина-Мать покрылась трещинами и пятнами.

В Сталинграде вскрылись проблемы с качеством реставрации монумента "Родина-Мать", спустя менее двух лет после реставрации, на монументе появились трещины, а а также грязные пятна от заливавшегося внутрь раствора, в результате чего монумент стал терять презентабельный вид. В иные времена, это могли бы и как вредительство трактовать, но все равно остается вопрос о качестве реставрационных работ, вопросы к приемке, которая принимала объект после завершения работ. Дело то было за государственный счет. Хотелось бы увидеть реакцию властей.

Фото смотреть здесь https://bloknot-volgograd.ru/news/na-mamaevom-kurgane-rodina-mat-pokrylas-treshchina-1324359

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4. Отклик на Парижскую Коммуну в Российской Империи.

О том, как реагировала пресса Российской Империи 1871-го года на события Парижской Коммуны.

Эти “наёмные агенты вражеской интрига” не дают покоя Каткову, и он выдвигает следующую “версию” происхождения Коммуны: всё, что происходит в Париже, делается по указке Бисмарка, который хочет восстановить во Франции господство Наполеона III. “Коммунисты и агенты бонапартовские – в сущности одно и то же… очень может быть, что под красным знаменем устанавливается в Париже по плану берлинского политика правительство императора Наполеона III”. Опираясь на орган Бисмарка, “Norddeutsche Allgemeine Zeitung”, Катков обвиняет канцлера в том, что он готов признать правительство Парижа в лице Центрального комитета Национальной гвардии (дело происходило ещё до выборов Коммуны)19 . Одно время Бисмарк действительно склонен был заигрывать с Коммуной. Во всяком случае, “Norddeutsche Allgemeine Zeitung” признавала, что существует “новое французское правительство, а в настоящую минуту истинное парижское правительство сложилось уже окончательно”. Газета отмечает, что правительство Коммуны столь же законно, как и правительство 4 сентября. Сопоставляя все эти высказывания с известной речью Бисмарка в рейхстаге 1 апреля, Катков со злорадством приходил к выводу, что его точка зрения о прусско-бонапартистском происхождении Коммуны правильна, Эта версия была нужна Каткову как лишнее подтверждение справедливости его антипрусской позиции.

Обвиняли коммунистов в связях с Германии, когда это еще не было мейнстримом.

Читать полностью здесь https://vk.com/@prorivists-otklik-na-parizhskuu-kommunu-v-russkoi-periodicheskoi-pechat

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5. Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст

На тему расхожего мнения, что притеснения определенных направлений и тем музыки в СССР было следствием глупости и паранойи.

Исследование университета Джорджа Вашингтона по заказу армии США "Уязвимость коммунистических режимов при использовании музыки в психологических операциях"

Задачи музыкального сопровождения в психологических операциях: выражать ценности США и Объединенных Наций, развивать антагонизм по отношению к коммунистическому режиму и дружелюбное отношение к США, усиливать националистические чувства, привлекать внимание, создавать определенные настроения, склонять с побегу на Запад определенных артистов

А так то конечно все КГБ выдумало.

Читать полностью здесь https://mikle97.livejournal.com/74679.html

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6. Бурлачки или как бессовестный сталинистский фейк оказался не фейком

О том, как фотографии бурлаков времен Российской Империи пытались выдавать за бурлаков времен сталинского СССР.

Настоящих снимков с бурлаками царской эпохи совсем немного и найти их в сети непросто. А вот сделанных в СССР полно, но все они подписаны дореволюционными датами. Одной из наиболее известных можно назвать вот эту фотографию, которую относят к 1910 году. На снимке изможденные, неопрятно одетые женщины тянут баржу по реке Сура. На самом деле снимок, пробуждающий в людях ненависть к эксплуататорам, сделан в 1920—1930-х годах советским фотографом В. В. Лепехиным. Этот мастер документального фото сделал большинство известных нам работ, на которых запечатлены трудовые будни бурлаков.

Фотографию, сделанную товарищем Лепехиным в 20-е годы в Юрьевском уезде так легко перепутать с дореволюционной. Грязные лохмотья, всклокоченные бороды, обреченные, каменные лица — кто бы подумал, что эти люди уже освобождены от гнета самодержавия и устремлены в светлое будущее.

Правда при анализе фотографий выяснилось, что это действительно фото из РКМП.

Читать полностью здесь https://zen.yandex.ru/media/id/5c961d298adbcb28d6302d77/burlachki-ili-bessovestnyi-stalinskii-feik-okazyvaetsia-ne-feik-5ecc2d6cd09ebe58a38f482f

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7. Геи и немцы.

О том, как Гей К. и Гей.Ю вместе с другими коммунистами организовали сопротивление немцам на станции Псков-1 и убили немало немцев 24 февраля 1918-го года.

На месте проходной казармы была яма, в которую можно было поставить 2-этажный дом и его не увидишь. Рядом с проходной стоял барак караульного помещения, от которого ничего не осталось, все разнесло. Взорвались два вагона со взрывчаткой. Так разнесло, что одну ось вагона унесло метров на 400, а другие – неизвестно куда.

У места взрыва немцев было около 1,200 человек. Шли две группы по 600 человек в 200-250 метрах друг от друга. Первая группа, что подошла к проходной, была полностью уничтожена, потому что от проходной до взорванных вагонов было метров 60-80. От первой группы валялись 6-8 убитых лошадей, разорванных в 200-300 метрах от места взрыва. Здесь убитых и раненых не было видно; а вот от второй группы, что в метрах 300-400, валялись трупы и стонали раненые, и много разметанных голов, рук и ног.

Такие Геи нам нужны.

Читать полностью здесь https://yuripasholok.livejournal.com/13351167.html (заголовок разумеется кликбейтный)

Первоисточник – https://d-clarence.livejournal.com/414658.html

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8. Читая Гуля.

К годовщине "Ляденого похода" белогвардейцев. Из мемуаров белого офицера Романа Гуля.

Горькая балка.

Корнет Штейн с другими офицерами поехал в разъезд, их захватили в хате крестьяне и изрубили топорами. Потом, взяв слободу, кавалеристы мстили за изуродованные трупы.

Мобилизованные казаки – плохо дерутся. У них матросы и тоже пластуны-казаки сопротивляются отчаянно.

Привезли раненую большевистскую сестру. Красивая девушка с распущенными, подстриженными волосами. Она ранена в таз. Сильно мучается. От нее узнали, что в Екатеринодаре женщины и девушки пошли в бой, желая помогать всем раненым…

Мобилизованные казаки сражаются плохо, нехотя. А сопротивление большевиков превосходит всякие ожидания. Они бьются за каждый шаг, отвечая на атаки контратаками.

Горный.

Из караула пришел подпор. К-ой и кап. Р. «Сейчас одного «товарища» ликвидировал», – говорит К-ой. «Как так?» – спрашивает нехотя кто-то. «Очень просто, – быстро начал он, отпивая чай, – стою вот в леску, вижу – «товарищ» идет, крадется, оглядывается. Я выхожу – винтовку наизготовку, конечно, – захохотал К-ой, – куда идешь? – Да вот домой, в Сулин. – К большевикам идешь, сволочь! шпион ты… твою мать! – К каким большевикам, что вы, домой иду, – а морда самая комиссарская. – Знаю, говорю… вашу мать! Идем, идем со мной. – Куда? – Идем, хуже будет, говорю. – Простите, говорит, за что же? Я человек посторонний, пожалейте. – А нас вы жалели, говорю… вашу мать?! Иди!.. Ну и «погуляли» немного. Я сюда – чай пить пришел, а его к Духонину направил…» – «Застрелил?» – спрашивает кто-то. «На такую сволочь патроны тратить! вот она матушка, да вот он батюшка». К-ой приподнял винтовку, похлопал ее по прикладу, по штыку и захохотал.

Хопры.

Пленного черноусого солдата вели к полю. Выстрел – один, другой, третий… Все твердил: «За что же, братцы, за что же?» – а ему: ну, ну, раздевайся, снимай сапоги… Сел он сапоги снимать. Снял один сапог: «Братцы, – говорит, – у меня мать-старуха, пожалейте!» А тот курносый солдат-то наш: «Эх, да у него и сапоги-то дырявые…» – и раз его, прямо в шею, кровь так и брызнула. Мы сидели в вагоне. Пили чай…

…Белый дьявол, сотник Греков. Генерал Корнилов узнал, что он усердствует в арестах и расстрелах…

Читать полностью здесь https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3622757821141319&id=100002214115632 –

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9. ЛитРПГ. Шквальный огонь по линии горизонта.

О состоянии литературного поджанра ЛитРПГ

Читать полностью здесь http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2021_2/Content/Publication6_7681/Default.aspx

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10. 100 лет Кронштадтскому восстанию

К юбилею Кронштадтского восстания.

К оценке и переоценке Кронштадтского восстания история возвращалась потом ещё не раз. Так, участник восстания Василий Бусыгин (1897—1991) в 1938 году решил, что настало самое время поставить вопрос о реабилитации участников мятежа. И отправился к властям со следующим предложением: если те, кто штурмовал крепость, всякие Тухачевские и Дыбенки, оказались врагами народа, как и сам глава Красной армии Троцкий, то не настала ли пора реабилитировать пострадавших от этих лютых ворогов невинных моряков-кронштадтцев? Он сам позднее вспоминал: «В 1937—1938 годах Сталин распорядился судьбой военачальников — Тухачевского, Дыбенко и др. […] В 1938 году в Москве я пытался что-то выяснить о моей реабилитации, но завершить это дело не смог. В приёмной на Моховой тогда мне сказали: «Нам не до тебя!» Дальше действовать я не решился — время тогда было смутное…»

Бусыгин продолжал добиваться реабилитации кронштадтцев и в 70-е годы, причём в его обращениях доставалось не только Троцкому и Тухачевскому, но даже и Калинину с Лениным. А в годы перестройки он, наконец, получил реванш, снявшись в двухсерийном фильме «Я из Кронштадта».

Как раз в то время в 1938 году, когда Бусыгин обивал пороги московских приёмных, борясь за реабилитацию, за границей Льву Троцкому приходилось отбиваться от обвинений в подавлении Кронштадтского мятежа, которые против него выдвинули анархисты, меньшевики, кадеты… а заодно и его же бывшие соратники — правые троцкисты. Он язвительно писал: «Не связанные ни временем, ни местом дилетантские критики пытаются (через 17 лет!) внушить нам ту мысль, что всё закончилось бы ко всеобщему удовольствию, если бы революция предоставила восставших моряков самим себе. Но беда в том, что мировая контрреволюция ни в каком случае не предоставила бы их самим себе. Логика борьбы дала бы в крепости перевес наиболее крайним, т. е. наиболее контрреволюционным элементам. Нужда в продовольствии поставила бы крепость в прямую зависимость от иностранной буржуазии и её агентов, белых эмигрантов. Все необходимые приготовления к этому уже велись… Большевики… сочли своим долгом потушить пожар в самом начале и, следовательно, с наименьшими жертвами».

В очередной раз тема Кронштадта — в воспоминаниях, фильмах, статьях — закономерно всплыла в эпоху контрреволюции 1985—1993 годов. И завершилась она указом о реабилитации участников Кронштадтского восстания, который Борис Ельцин подписал аккурат спустя сто дней после своего переворота 1993 года. Только на первый взгляд может показаться странным, что спустя сто дней после расстрела Белого дома и ликвидации Советов Ельцин вдруг озаботился реабилитацией участников восстания, произошедшего за 70 с лишним лет до того, под лозунгом «За Советы!». С логической точки зрения — нонсенс, подавив танками и крупнокалиберными пулемётами одно восстание «За Советы!», реабилитировать участников другого… тоже «За Советы!». С классовой же точки зрения — всё совершенно логично. Октябрь 1993-го в России доделал то, что не слишком удачно начал Кронштадт: процесс контрреволюции.

Ну, и весьма символично, что на киевском «евромайдане» 2013-2014 годов анархисты снова попытались поднять тему Кронштадта. Она были освещена креативным плакатом художника-анархиста:

Читать полностью здесь https://maysuryan.livejournal.com/1311691.html

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