 

У Оксаны Марченко родился внук. Его назвали в честь Медведчука

27.03.2021, 21:16, Новости дня
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27 марта Екатерина Марченко – жена Богдана Марченко и невестка украинской телеведущей Оксаны Марченко – сообщила в Instagram, что накануне стала матерью.

У Екатерины Марченко родился сын, его назвали Виктором.

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Допис, поширений katia (@90_katerina_60)

Оксана Марченко в Instagram показала фото с внуком.

“Вчера поздно вечером у Богдана и Катюши родился чудесный мальчик! У меня, соответственно, внук! Добро пожаловать в мир, Виктор-победитель – так ребята назвали малыша, в честь дедушки”, – написала она.

Марченко состоит в официальном браке с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком с 2003 года. Богдан – сын Марченко от ее первого брака с бизнесменом Юрием Коржом, носит фамилию матери.

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Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Богдан Марченко женился на Екатерине 10 октября 2020 года.

Марченко и Медведчук – кумовья президента РФ Владимира Путина. Глава Кремля крестил их дочь Дарью, которая родилась в 2004 году. Оба члена семейства занесены в базу центра “Миротворец” и находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за вероятного финансирования терроризма.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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