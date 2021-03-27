“Подлежат выдворению”. Резников рассказал, что будет с нелегально прибывшими в Крым россиянами

Граждане РФ, которых оккупационные власти Крыма незаконно завезли на полуостров, после деоккупации будут выдворены из Украины.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил телеканалу “Дом” в интервью, которое было опубликовано 27 марта.

“Все, кто попал непонятным нам путем, – они все нарушители закона, который регулирует правила пересечения границы Украины. Соответственно, они все подлежат выдворению. Есть такая административная процедура”, – сказал он.

По словам вице-премьера, в Крым прибыло 500 тыс. россиян.

“Что касается судьбы этих людей, которых завезли. Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно. Но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем. Поэтому их судьба… Я не люблю слово “депортация”, оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны”, – подчеркнул Резников.

Он считает, что каждый случай следует рассматривать индивидуально и, если россиянин законным образом попал в Крым, вопросов к нему, “наверное, не будет”.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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