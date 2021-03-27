“Мне аж стыдно”. Степанов рассказал об отставании от плана вакцинации в Украине

В Украине еще не завершился первый этап вакцинации граждан от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в интервью “Радіо Свобода”, опубликованном 27 марта.

“Мы не завершили первый этап. Мы одновременно идем. Мы это предвидели сразу, что мы будем разворачивать вместе первый и второй этапы. Мы отстаем почти в два раза, немного меньше, в 1,8 раза от того плана [вакцинации], который мы наметили”, – сказал министр.

По его словам, причина отставания – “это вопрос организации работы”.

“Что я имею в виду? Например, когда ты ставишь вопрос заранее, что вы должны открыть 23 прививочных пункта. Что такое прививочный пункт? Это семейные врачи, где будет происходить непосредственно вакцинация против COVID-19. В эти 23 пункта завозится вакцина”, – пояснил министр.

Он сказал, что организовать процесс несложно.

“Но когда с 23 [пунктов] открыли четыре! [Почему?] Они мне называли сейчас такие причины, мне аж стыдно… Там: “Не успели”, а там: “У нас не было желающих”, “А мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца, не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+”, “А мы решили, что мы будем постепенно это открывать”, “А у нас дала сбой система – мы не смогли отгрузить вакцину”. Там куча всякого абсурда!” – возмутился Степанов.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield (Oxford/AstraZeneca). К утру 27 марта прививки получили более 192 тыс. украинцев, только один – обе дозы.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech Украина должна получить в рамках глобального механизма COVAX, поставки, по предварительной информации, должны начаться в апреле. Также, как сообщал министр, в рамках COVAX Украина получит вакцину AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. К концу второго квартала 2021 года ожидается поставка от 2,2 млн до 3,8 млн доз этой вакцины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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