Мнение: Звездный час Навального. Привкус фарса

Над Навальным вовсю издеваются в тюрьме – не лечат, пытают лишением сна. Поставили на нем издевательский штамп “Склонен к побегу”, и на этом основании будят ночью каждый час (!!), светят в лицо фонариком и требуют доложить, он это или не он. Вообще-то в Древнем Риме была такая КАЗНЬ – лишением сна: римляне так убили, насколько я помню из школы, последнего царя Македонии. То есть человек сидит в клетке, только засыпает – его будят. И всё. Вроде бы любого так хватает дней на 7 – царь, во всяком случае, умер на 8-й день.

Вообще, надо обладать каким-то извращенным иезуитством, чтобы записать в “склонные к побегу” человека, который, по сути, сам пришел и добровольно сдался карательным органам. Мерзко всё это.

А мне сегодня фейсбук напомнил пост, где я описывал впечатления от одного из “звездных часов” Навального как политика. Их у него было, я считаю, три: первый – внезапный вал протестов против “партии жуликов и воров” 2011-2012 гг. (Сахарова и Болотная); второй – выборы мэра Москвы, лето 2013; и третий, последний – внезапные, с широкой географией, протесты как раз 2017 года, вызванные фильмом “Он вам не Димон”. Почему все же не зажгло народ, не разгорелось? Все время всё вспыхивало, порой весьма ярко – и очень быстро сдувалось.

Привкус фарса

“На акции народного протеста по поводу «Димона-Недимона» смотрю, признаться, со смешанным чувством. С одной стороны, все это хорошо и замечательно: реальный протест, движуха, очень отрадно, что в кои-то веки широко задействованы регионы – и уже никак не скажешь, что это просто «бузят хипстеры в пределах Садового Кольца», которые «жизни не знают». А тут тебе реальные митинги (пусть и не шибко многочисленные), но синхронные и в десятках городов РФ! Когда такое было? Причем по внятному поводу, с ясным политическим «мессиджем» – народу, типа, не нравится, что у него такой вот коррупционный премьер-министр.

Все как у людей! В Корее народ президентшу за коррупцию давеча сбросил путем митингов, в Америке постоянно вспыхивают митинги против Трампа, во Франции того гляди посадят кандидата в президенты, опять же за коррупцию – и мы не отстаем, у нас тоже народ премьер-министра требует к ответу. Разве не красота? Европа!

И опять же – как тут не похвалить Навального? Действительно ведь, пока вся «оппозиция» бла-бла-бла или и вовсе расползлась по заграницам, откуда что-то там неразборчиво бухтит – Навальный один дело делает. А что, неправда, что ли? Правда. Поднимает народ на борьбу. Охватывает, еще раз повторю, регионы. Темы для протеста придумывает – вот, придумал на Медведа-Димона наехать. И ведь прокатило! Народ завелся – знать, близка оказалась ему эта тема. Истосковались люди, глядючи на «Жалкого» (одно из прозвищ нашего «премьер-министра» в том же народе). И ведь Навальный, получается, это все тонко прочувствовал и сумел на этом сыграть! Что тут скажешь? Только снять шляпу – есть, есть у него врожденное чутье политика. Ишь, как ловко все придумал…

И это ведь все верно, не поспоришь. Так и есть. Но вместе с тем не оставляет ощущение какой-то неправильности в происходящем. Хотя, нет сомнений, многие ведь шли протестовать вполне искренне, и били там по почкам вполне натурально. Не по-игровому.

И все-таки есть во всем этом какой-то дурной привкус. Или, если хотите – дурной вкус. А души, наоборот, нет. Постановка, которую с обеих сторон разыгрывают злые арлекины – и с удовлетворением смотрят, как честных пьеро колотят дубинками.

Откуда этот привкус тупого фарса? Да из самой темы. Я не в силах поверить, что образ «незаконно обогащенного Медведева» действительно способен на что-то сподвигнуть широкие массы. Это ведь, положа руку на сердце, абсурд какой-то. Нашли, понимаешь, дона Корлеоне! «Который день вся страна, поднявшись, как один человек, требует жестоко покарать Дмитрия Медведева. На площадях всех главных городов день и ночь горят костры, десятки тысяч бабуль и дедуль, поддержанных внуками, постоянно скандируют – Димон, мы не любим тебя! Верни, сволочь, пансионат «Красные дали»!!!»

Какой-то идиотизм, страна зомби. Слава богу, что это лишь в воображении постановщиков спектакля.

Медвед просто по определению не может вызывать у страны никаких сильных чувств, поскольку он – никто. Был у нас Громыко – Мистер No, а теперь есть Медвед – Мистер Nobody. Этим он и дорог власти, и, собственно, это и есть та единственная претензия, которую ему можно ставить в вину. Собственно, и все «ужасные разоблачения», собранные ФБК в пресловутом фильме, на самом деле (что нетрудно было бы заметить, если б было такое желание) никак не разоблачают Медведа даже как крупного взяточника. Реально ему там инкриминируется только то, что он ПОЛЬЗУЕТСЯ различного рода дворцами, которые предоставляют к его услугам разного рода мутные «благотворительные фонды», за которыми стоят известные рейдеры и олигархи. Однако даже Навальный никак не смог доказать, что Медведев на деле ВЛАДЕЕТ перечисленными дворцами.

Уверен, что доказать это и невозможно. Потому что он ими и не владеет. Причина проста: а кто ж ему даст?? «Фонды» как владели ими, так и будут владеть. А премьер будет ими пользоваться, пока премьер. Перестанет им быть – его туда и впускать перестанут. По сути, Медвед, на которого Навальный так умело направил «всенародный гнев» – не более чем высокопоставленный командировочный.

И, главное, все ведь в стране это прекрасно понимают – откуда-то ведь взялось прозвище «Жалкий»!

То бишь охламона, которого много лет как вытащили на середину и прикармливают, чтобы он хлопал глазами и нес всякую околесицу на публику, сделали главной мишенью «протеста», у народа, типа, главная претензия к властям – что у Медведева слишком большая дача. И все смеются и хлопают в ладоши – надо же, как у нас народ, оказывается, политически активен.

Да что ж тут все – белены объелись?! И это ведь при том, что на тему коррупции и у того же Навального были факты в самом деле вопиющие – типа яхты Сечина или его же зарплаты в 5 млн. В ДЕНЬ, и это при работе в госкорпорации; или про сотни миллионов долларов Шувалова, другого вице, который нажил свои миллиарды непосильным трудом на гос, опять же, службе. Яхта и сотни лимонов зелени – они ведь вот они, реальные, не у каких-то фондов, а непосредственно у чиновников. Но нет, «это никому неинтересно», давайте про Медведева, он ведь такой няша…

И тут начинается то самое, принятое в «оппозиции» перемигивание и перехрюкивание, загадочное закатывание глаз и фраза «ну вы ж понимаете…» Что мы должны понимать? Что «Медвед»-«премьер» тут, типа, для отвода глаз, а на самом-то деле протест – он против Кого Надо протест, против (тут пауза) – Самого! Да!

Вот оно что. Это у нас, значит, эвфемизм и фигура умолчания. «Так надо», Потому Что Народ Еще Не Готов. Это такая у нас «подготовка».

Ну, не знаю. Может, оно и впрямь такая «политтехнология». Однако на вид жутко похоже на двоемыслие и выкобенивание, которое и так уже надоело до чертиков. Фальшью от всего этого веет. Фальшью и постановочностью.

И это при том, что есть подозрение: всю эту антипремьерскую «вакханалию протеста» сам же Медведев и заказал. Не сам конечно – а та из «башен», которая им прикрывается для своих делишек (и с которой Навальный наиболее плотно и «работает»).

Зачем Медведеву протесты против него самого? Да очевидно: теперь то Путин его точно не снимет. Даже если собирался. Потому что в этой ситуации допустить отставку Медведева – значит «прогнуться под требования толпы», то есть, в представлении нашего «нацлидера» – потерять лицо. Мы ведь все знаем, какой он у нас большой демократ.

Так что такого рода «протесты», к гадалке не ходи, продлили пребывание прокладки на посту «премьера» еще минимум на полгода, а то и на год. Возможно, в этом и была цель.

Но тогда все эти игрища выглядят еще гаже (27 марта 2017)