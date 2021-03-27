Внешнее освещение Кремля в Москве отключили в «Час Земли»

Подсветка Московского Кремля, здания Совета Федерации, а также ГУМа, ЦУМа и ряда других зданий в столице РФ отключена в рамках акции «Час Земли».

В 20.30 была отключена подсветка Кремля в Москве, здания Совета Федерации, ГУМа, ЦУМа, подсветка в парке «Зарядье», Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона «Лужники», передает РИА «Новости».

В честь «Дня Земли» также на час будет выключена декоративная подсветка на ВДНХ – с 20.30 до 21.30 мск, ранее объявил диктор посетителям через громкоговорители. В частности, по его словам, будет отключена подсветка легендарного памятника «Рабочий и колхозница».

Как уточняли в мэрии, более 2 тыс. зданий столицы останутся без подсветки в течение часа.

«Час Земли» – ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы, главная цель которой – формирование ответственного отношения к окружающей среде. Люди, присоединившиеся к акции, в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на узнаваемых архитектурных сооружениях разных стран гаснет декоративная подсветка.

Кремль участвует в акции с 2013 года по решению президента Владимира Путина. Традиционно в акции участвует и правительство России.