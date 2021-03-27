 

В ФРГ призвали начать переговоры с Россией о покупке «Спутника V»

27.03.2021, 21:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Германии необходимо много доз вакцин от коронавируса, поэтому уже нужно начать диалог с Россией о покупке препарата «Спутник V», сообщил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов.

«Я выступаю за «Спутник V» не потому, что он из России. Я считаю, что нужно покупать все вакцины, какие возможно». «Предложение по «Спутнику V» есть, нужно заключать предварительные договоры», – отметил Рамелов, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.

По его словам, российская вакцина должна быть проверена в соответствии со всеми правилами ЕС, национальной сертификации в ФРГ не требуется. «Но рамочный договор можно было бы уже давно заключить. Нужно, чтобы это вскоре произошло», – добавил политик.

В субботу премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что только вакцинация может справиться с коронавирусом, поэтому необходимо вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата «Спутник V».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. 15 марта Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из РФ и Китая. 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. 18 марта премьер Баварии Маркус Зедер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер поддержали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», призвав ускорить процесс сертификации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Численность населения Украины к 2100 году может сократиться до 17,5 млн – исследование

22.11 / Мишустин поручил создать рабочую группу для ликвидации последствий непогоды в Приморье

17.11 / Бойца UFC Яндиева выпустили из изолятора

24.06 / Президент Армении лишил себя права подписи при принятии конституционных изменений

26.01 / Железняк возглавил фракцию “Голоса” в Раде

10.09 / Богдан: Сейчас очень многие стараются со мной не общаться. Им угрожают проблемами

13.10 / Козельский полигон исключили из списка причин загрязнения воды на Камчатке

13.08 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

28.07 / За сутки в Киеве коронавирус выявили у 110 человек

07.02 / В результате ДТП в Свердловской области погибли пять человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска