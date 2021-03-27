В ФРГ призвали начать переговоры с Россией о покупке «Спутника V»

Германии необходимо много доз вакцин от коронавируса, поэтому уже нужно начать диалог с Россией о покупке препарата «Спутник V», сообщил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов.

«Я выступаю за «Спутник V» не потому, что он из России. Я считаю, что нужно покупать все вакцины, какие возможно». «Предложение по «Спутнику V» есть, нужно заключать предварительные договоры», – отметил Рамелов, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.

По его словам, российская вакцина должна быть проверена в соответствии со всеми правилами ЕС, национальной сертификации в ФРГ не требуется. «Но рамочный договор можно было бы уже давно заключить. Нужно, чтобы это вскоре произошло», – добавил политик.

В субботу премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что только вакцинация может справиться с коронавирусом, поэтому необходимо вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата «Спутник V».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. 15 марта Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из РФ и Китая. 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. 18 марта премьер Баварии Маркус Зедер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер поддержали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», призвав ускорить процесс сертификации.