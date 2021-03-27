 

Мнение: Алгоритм самопрезентации

27.03.2021, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Что в этих запросах не так?

a_tasiya25

Запрос о добавлении в группу друзей

Уважаемая Эволюция,

Я студентка, 26 лет, изучаю информатику. Я хотела бы проявить себя и запомниться читателям на страницах Вашего блога, надеюсь, за свои интересные и полезные высказывания. В случае если они окажутся все же бесполезны, то я ни в коем случае не хотела бы занимать эфир и смогла бы закрыть для себя этот вопрос.

Благодарю Вас за прочтение.

С уважением,
Анастасия

lucy_wheel

Здравствуйте. Хотела бы добавиться к вам в комментаторы.

Извините за юные “записиси” в бложике. Не удаляю их, чтобы стыдно было читать.

Есть еще много смешных и даже диких запросов, которые я не показываю, поскольку там личная информация авторов.

Народ, пишущий запросы. Не нужно откровенничать в запросах в друзья. Мне не интересны подробности вашей биографии.

Если вы сообщаете о себе лишние личные подробности, значит у вас большое решето, и в комментаторы таких я не добавляю.

Интересно, сколько вам лет, где вы живете, какая у вас профессия, семейное положение, как давно вы читаете блог и зачем хотите комментировать. Все это коротко. Если проходили тесты, укажите.

Больше ничего не нужно.

Друзья, давайте обсудим важный вопрос.

При знакомстве, личном или профессиональном, вы должны представиться, но информация, которую вы сообщаете о себе в презентации, должна быть в границах. Что это значит в конкретных случаях? Кто попробует описать частные случаи и общий принцип? И вместе попробуем сформулировать алгоритм.

Источник: Эволюция



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Мнение: Конституция и Путин

24.06 / Мнение: В окружении ненависти

15.12 / Физики из США намерены опровергнуть теорию относительности Эйнштейна

20.09 / Долина безголовых – самое гиблое место Канады

09.01 / “После выписки из больницы”: Ученые рассказали о характерных долгосрочных симптомах заражения коронавирусом

15.09 / Найдено полностью нейтрализующее коронавирус вещество

03.08 / Мнение: Законы индукции

17.10 / 14 интересных фактов о раздельном сборе мусора

08.01 / «Теперь наша очередь писать им конституцию» – Терешкова и Клишас предложили США помощь в реформе основного закона

10.09 / Президент Польши высказался за проведение референдума о самоопределении в Гродно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска