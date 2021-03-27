Мнение: Алгоритм самопрезентации

Что в этих запросах не так?

a_tasiya25

Запрос о добавлении в группу друзей

Уважаемая Эволюция,

Я студентка, 26 лет, изучаю информатику. Я хотела бы проявить себя и запомниться читателям на страницах Вашего блога, надеюсь, за свои интересные и полезные высказывания. В случае если они окажутся все же бесполезны, то я ни в коем случае не хотела бы занимать эфир и смогла бы закрыть для себя этот вопрос.

Благодарю Вас за прочтение.

С уважением,

Анастасия

lucy_wheel

Здравствуйте. Хотела бы добавиться к вам в комментаторы.

Извините за юные “записиси” в бложике. Не удаляю их, чтобы стыдно было читать.

Есть еще много смешных и даже диких запросов, которые я не показываю, поскольку там личная информация авторов.

Народ, пишущий запросы. Не нужно откровенничать в запросах в друзья. Мне не интересны подробности вашей биографии.

Если вы сообщаете о себе лишние личные подробности, значит у вас большое решето, и в комментаторы таких я не добавляю.

Интересно, сколько вам лет, где вы живете, какая у вас профессия, семейное положение, как давно вы читаете блог и зачем хотите комментировать. Все это коротко. Если проходили тесты, укажите.

Больше ничего не нужно.

Друзья, давайте обсудим важный вопрос.

При знакомстве, личном или профессиональном, вы должны представиться, но информация, которую вы сообщаете о себе в презентации, должна быть в границах. Что это значит в конкретных случаях? Кто попробует описать частные случаи и общий принцип? И вместе попробуем сформулировать алгоритм.