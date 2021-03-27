Оборона парадной истории

Шойгу отменил приказ о рассекречивании военных архивов: зачем? Объясняет эксперт.

Министр обороны Шойгу 12 ноября 2020 года издал два приказа, касающихся истории Второй мировой войны. Известно о них стало только в марте 2021-го. Оба приказа крайне затрудняют объективное исследование Второй мировой. Один из них был введен в действие уже с января 2021 года, второй вступит в силу 2 апреля. Этот приказ под номером 591 называется «О признании утратившими силу приказов Министра обороны Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 181 и от 30 мая 2009 г. № 492». Он отменяет приказ тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова о порядке рассекречивания материалов Центрального архива министерства (ЦАМО) и других архивов, подведомственных оборонному ведомству, связанных с историей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Приказу № 591 предшествовал приказ № 589, изданный в тот же день, 12 ноября 2020 года, но вступивший в действие с января 2021-го. Он озаглавлен «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского флота периода Второй мировой войны».

Оба приказа кладут конец принятым в 2007 году послаблениям. Согласно практике, сложившейся последнее время, документы, с которых снимался гриф секретности (а это — документы Генерального штаба, Наркомата ВМФ, видов и родов войск, фронтов, военных округов, флотов, армий, флотилий, соединений, воинских частей и учебных заведений, а также боевых и тыловых частей и соединений, а также учреждений, т.е. подавляющее большинство находящихся на хранении документов 1941–1945 годов), были доступны в описях и их можно было заказывать в ЦАМО и других архивах Министерства обороны. Архивные дела до фронтового уровня включительно рассекречивались решением начальника архива без созыва комиссии по рассекречиванию. На практике дела рассекречивались по факту заказа, хотя исследователям приходилось ждать неделю-две, пока будет издан соответствующий приказ по архиву.

Теперь с прежней вольницей покончено.

Приказ Шойгу № 589 возвращает порядок рассекречивания документов периода Второй мировой войны, хранящихся в архивах Министерства обороны, существовавший до 8 мая 2007 года. Рассекречивать документы опять будут экспертные комиссии МО после проведения соответствующей экспертизы. При этом деятельность комиссий будет продолжаться с начала 2021-го и до конца 2024 года.

Как можно предположить, в этот период независимые исследователи, не связанные с Министерством обороны, к документам допускаться не будут.

Однако еще важнее другое: экспертиза предполагает, что члены комиссий должны перед рассекречиванием ознакомиться с содержанием документов. Но тогда

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на рассекречивание всего массива документов, связанных со Второй мировой войной, Министерству обороны потребуется не одно столетие.

Ведь сейчас только в ЦАМО, по официальным данным, находится на хранении 20244243 архивных дела и 60477024 единицы хранения военно-медицинских документов. Из этого числа 10951948 архивных дел относятся к периоду Великой Отечественной войны. Если добавить к архивным делам Великой Отечественной войны дела периода с 1 сентября 1939 по 21 июня 1941 года, то число дел, вероятно, увеличится до 15 млн. единиц. С учетом, что во многих делах содержатся десятки и даже сотни документов, речь должна идти о сотнях млн или даже миллиардах листов. С учетом этого становится ясной вся абсурдность задачи рассекретить всего за четыре года такой океан документов, используя ранее существовавшие правила об экспертизе.

Очевидно, такая задача и не ставится, а решается совсем другая: не допустить исследователей к документам Министерства обороны, затрагивающим болезненные для нынешнего руководства военного ведомства и правительства РФ вопросы, и публиковать только те документы, которые представляют Красную армию и политику Советского государства в период Второй мировой войны исключительно с положительной стороны.

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Прежде всего, стремятся скрыть советские планы нападения на Германию в 1940–1941 годы или, например, планы нападения на Турцию в 1942 году;

документы, которые могут дать представление о реальных советских военных потерях, многократно превосходящих официально объявленные Министерством; документы о неудачах Красной армии и сделанных в связи с этим оргвыводах в адрес известных советских полководцев; и, не в последнюю очередь, о преступлениях советских военнослужащих, которые приобрели особенно массовый характер, когда Красная армия вступила на территорию стран Европы, а потом — и на территорию Китая и Северной Кореи.

Фактически все эти проблемы хотят вывести из поля зрения исследователей. Между тем, документы, свидетельствующие о планах Сталина напасть на Германию, были опубликованы задолго до издания приказа от 8 мая 2007 года. Речь идет, в частности, о плане превентивного удара от 15 мая 1941 года и плане стратегического развертывания Красной армии от 11 марта 1941 года, который был утвержден с основной группировкой советских войск на юго-западном направлении (красноречивую резолюцию наложил на документ заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Николай Ватутин: «Наступление начать 12.06»). Хотя до сих пор план стратегического развертывания от 11 марта 1941 года опубликован не полностью, равно как не опубликованы и приложения к плану превентивного удара от 15 мая 1941 года.

Точно так же база документов, включающая персональные данные военнослужащих, погибших и умерших в годы Великой Отечественной войны, была создана еще до выхода приказа 2007 года, в рамках перечня поручений президента Российской Федерации от 23 апреля 2003 года и указа от 22 января 2006 года № 37 — «Вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества». И даже приказ от 2007 года, как и приказ 2020 года № 589, не предусматривают рассекречивание документов Ставки Верховного Главнокомандования и Наркомата обороны, в том числе документов Главного управления кадров НКО.

Мы до сих пор не знаем, например, производились ли в годы войны какие-либо подсчеты суммарных безвозвратных потерь Красной армии или нет, и какие имеются базы данных, по которым можно попытаться оценить эти потери. Пока мы знаем лишь то, что в 1993 году Дмитрий Волкогонов опубликовал данные о помесячных потерях за 1942 год, которые оказались почти вдвое больше, чем в официальном сборнике «Гриф секретности снят». Отмечу также, что много интересных документов, рисующих реальную картину войны, были опубликованы в изданной в 1990 годы издательством «Терра» при содействии Минобороны серии сборников документов «Русский архив: Великая Отечественная» в 29 томах.

Независимых исследователей отсекают от доступа к документам, чтобы сохранить в сознании народа ту официальную парадную картину войны, которая теперь закреплена в Конституции РФ и в ряде репрессивных законов.

Сергей Шойгу. Фото: Денис Вышински / ТАСС

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Советский Союз в этой картине — только жертва, не несет ответственность ни за какие преступления, а Красная армия будто бы умела отлично воевать едва ли не с первого дня войны.

История Великой Отечественной превратилась в официальную гражданскую религию, критика которой так же невозможна в РФ сегодня, как невозможна была критика православия в Российской империи, за которую грозило уголовное наказание.

Борис Соколов, историк,

— специально для «Новой»

ПОД ТЕКСТ

Минобороны не засекречивает документы Великой Отечественной войны. Их перечень и временной интервал, наоборот, будут расширены, пишет ТАСС. «Отмена нормативных актов Минобороны России, касающихся рассекречивания архивных документов периода Великой Отечественной войны, обусловлена введением в действие нового приказа министра обороны Российской Федерации, существенно расширяющего временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов уже Второй мировой войны», — отмечается в заявлении Минобороны. Так в ведомстве прокомментировали новый приказ Сергея Шойгу и отмену приказа его предшественника Анатолия Сердюкова от 2009 года. Некоторые СМИ расценили это как «новое засекречивание архивных данных».

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