Внеплановое заседание ТКГ по эскалации на Донбассе не состоялось – Арестович

27 марта не проводили внеплановое заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) в связи с гибелью четырех украинских военнослужащих 26 марта. Об этом спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил агентству “Интерфакс-Украина”.

“Было принято решение не проводить сегодня экстренное внеочередное заседание подгруппы по безопасности для обсуждения инцидента с гибелью военнослужащих ВСУ 26 марта в Донецкой области в результате минометного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований”, – сказал он.

Спикер украинской делегации назвал две причины, из-за которых заседание ТКГ не проводили.

“Во-первых, поскольку в настоящее время ситуация о недопущении военной эскалации обсуждается на уровне политических советников “Нормандской четверки”, где Украину представляет [глава Офиса президента] Андрей Ермак, а во-вторых, следующее заседание подгруппы по безопасности должно пройти по плану через два дня – в следующий вторник. Поэтому мы приняли решение взять паузу в два дня и дождаться планового заседания”, – объяснил Арестович.

Он считает, что на консультациях с участием Ермака до следующего заседания в ТКГ “может быть выработано какое-то решение в сфере недопущения обострения и сохранения режима прекращения огня”.

По данным спикера, доклада о ситуации в районе населенного пункта Шумы, где погибли украинские военнослужащие, от главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака ожидает президент Владимир Зеленский.

26 марта в районе поселка Шумы Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков погибли четверо украинских военных, двое получили ранения.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

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