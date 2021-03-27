 

“Бонус – Бэнкси”. Малюська разрисовал стену выставленной на продажу тюрьмы

27.03.2021, 20:22, Новости дня
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Министр юстиции Украины Денис Малюська изобразил на стене выставленного на продажу Ирпенского исправительного центра Киевской области рисунок, похожий на изображение узника в полосатой робе, оставленное на тюрьме в британском Рединге предположительно анонимным художником Бэнкси.

Об этом министр сообщил 27 марта в Facebook.

“Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть более 110 млн грн, кроме 8 гектаров земли за три минуты от Киевской окружной (плюс подведены все сети) получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси”, – написал Малюська.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1388604841520234&id=100011121947008

Глава Минюста также разместил видео, как он рисовал на стене исправительного заведения, используя лестницу-стремянку.

“Как видите, Бэнкси из меня не вышло. Тем не менее, результатом я доволен”, – прокомментировал Малюська.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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