“Бонус – Бэнкси”. Малюська разрисовал стену выставленной на продажу тюрьмы
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Министр юстиции Украины Денис Малюська изобразил на стене выставленного на продажу Ирпенского исправительного центра Киевской области рисунок, похожий на изображение узника в полосатой робе, оставленное на тюрьме в британском Рединге предположительно анонимным художником Бэнкси.
Об этом министр сообщил 27 марта в Facebook.
“Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть более 110 млн грн, кроме 8 гектаров земли за три минуты от Киевской окружной (плюс подведены все сети) получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси”, – написал Малюська.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1388604841520234&id=100011121947008
Глава Минюста также разместил видео, как он рисовал на стене исправительного заведения, используя лестницу-стремянку.
“Как видите, Бэнкси из меня не вышло. Тем не менее, результатом я доволен”, – прокомментировал Малюська.
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