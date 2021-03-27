Климкин о гибели украинских военных на Донбассе: Никакого прекращения огня нет, есть шантаж Путина

Четверо украинских военных погибли 26 марта во время обстрела в районе поселка Шумы Донецкой области в результате прицельной провокации, заявил в Facebook экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Атака со стороны незаконных вооруженных формирований России на позиции украинских военных не была случайной, подчеркнул он.

В сложившейся ситуации имеют смысл лишь переговоры с лидерами стран нормандского формата, считает Климкин.

“Именно в таких случаях ощущается необходимость доверительного контакта с Вашингтоном. По настроениям там похоже, что звонок с [президентом США Джо] Байденом в ближайшее время состоится. Важно, чтобы мы его использовали на 100%”, – отметил экс-глава МИД.

Он добавил, что гибель украинских военных – не последняя провокация.

“На оккупированных территориях уже развешивают объявления, что украинских граждан считают иностранцами, и хотят проводить выборы в Госдуму для тех, кому выдали российские паспорта. Следует прекратить делать вид, что все “нормально”, есть “прекращение огня” и так далее. Нам нужно начать с нашими друзьями работу над новой стратегией в отношении Донбасса. И, конечно, не испытывать их терпение имитацией реформ, это как раз разрушает доверие на радость России”, – резюмировал Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1410407512639934

В районе поселка Шумы днем 26 марта незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные ответили. В результате обстрела украинских позиций погибло четверо бойцов ВСУ, среди них – подполковник Сергей Коваль. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе собралась на экстренное заседание. 27 марта планировалось внеплановое заседание подгруппы ТКГ по безопасности, но оно не состоялось.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран нормандского формата по урегулированию конфликта на Донбассе – президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина – сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня на востоке Украины. Он намерен в ближайшее время поговорить с каждым их лидеров “Нормандской четверки”.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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