«Первый признак приличного человека»

Как в Екатеринбурге за участие в «навальновских» митингах осудили бывшего мэра Евгения Ройзмана.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга сегодня, 26 марта, рассмотрел сразу два административных дела в отношении экс-мэра города Евгения Ройзмана. Его обвиняли в «участии в несогласованных акциях» в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Заседания прошли друг за другом в одном и том же зале. Рассматривала дела судья Жанна Стекольникова.

В суд пришло около полусотни человек: журналистов и активистов, многие из которых, кстати, уже были привлечены по той же самой статье. Интересы Ройзмана представляла юрист Юлия Федотова. Ее оппонентом стал подполковник полиции Сергей Краснов.

Оба заседания прошли по одному и тому же сценарию. Сначала Федотова пояснила три ходатайства. Одно из них, о проведении фото— и видеосъемки, было удовлетворено сразу же. В ходатайстве об участии прокурора в качестве представителя стороны обвинения было отказано. В третьем ходатайстве Федотова просила исключить из материалов дела шесть документов.

Признать недопустимыми доказательствами сами протоколы административных правонарушений, поскольку они были составлены только 14 марта, через полтора месяца после митингов.

Исключить из материалов дела объяснительные представителя Министерства общественной безопасности Сорокина, потому что в Административном кодексе в принципе отсутствует такой вид доказательства, как «объяснительная».

Исключить акты просмотра видеозаписей, поскольку они были составлены с участием того же Сорокина. Получалось, что, с одной стороны, он свидетель, с другой — лицо, принимающее участие в сборе доказательств вины Ройзман.

— Кроме того, сотрудник полиции Баранов рапортует, что в отношении Ройзмана проводились оперативно-разыскные мероприятия. Это недопустимо в делах об административном правонарушении, ОРД может проводиться только по уголовным делам,— подчеркнула Федотова. Ходатайства об исключении материалов судья Стекольникова отклонила. В материалах дела, которые зачитывала судья, Евгения Ройзмана называли «одним из главных идеологов» протестных акций в Екатеринбурге. Также в вину ему ставились высказывания в соцсетях и СМИ.

— Принимали ли вы участие в мероприятии? — спросила судья у бывшего мэра.

— А что является участием в мероприятии? Я был на улице, я находился там.

— Вы знали, что мероприятие не согласовано?

— В Конституции не сказано, что надо что-то согласовывать. Ваша честь, мне это даже не интересно. Было холодно, люди пообщались и сами разошлись, им не нужны были никакие требования полиции. Судья продолжала настаивать.

— Законные требования сотрудников полиции о прекращении участия в данном мероприятии вы выполнили? Почему вы не покинули место сразу после того, как услышали требования сотрудников полиции?

— Во-первых, никто не может запретить человеку свободно ходить по своему городу без оружия в трезвом виде, — возразил Евгений Ройзман. — И второе: в конце-то концов я же оттуда ушел!

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Ваша честь, что я должен был покинуть? Улицы своего города?

— Место проведения!

— Местом проведения была половина города, — снова возразил Ройзман.

— Что я должен был покинуть, если я в своем городе нахожусь? Логики нету в этом. Эти требования откровенно незаконные и нелогичные. Они никак не соотносятся с Конституцией. Но в конце концов я же эти требования выполнил, я же ушел! Я ведь сейчас не там нахожусь, а здесь.

— А 23-го?

— Я 23-го это место и покинул.

В зале раздается смех. Судья сердится и делает замечание слушателям. Следующий вопрос Ройзману:

— Выражали ли вы публично свое мнение о необходимости принять участие в данном публичном мероприятии?

— Да.

Слово дают защитнику Ройзмана Юлии Федотовой:

— Я полностью поддерживаю позицию моего подзащитного. Я считаю, что право человека на свободу мирных собраний не может быть ограничено по желанию ни сержанта, ни майора, ни подполковника. Если честно, мне немного странно объяснять очевидные вещи людям, которые всё прекрасно понимают. Данный человек здесь присутствует в качестве лица, привлекаемого по делу об административном правонарушении, только потому, что его зовут Евгений Ройзман. Потому что это единственный всенародно избранный мэр города-миллионника, который поддерживал оппозицию, открыто критиковал действия федерального центра и региональных властей. Который помогал людям и всегда был для своих жителей в первую очередь другом и помощником. Именно в этом — его общественная опасность. Я обращаю внимание суда на то, что в материалах дела имеется письмо нашего начальника ГУ МВД по Свердловской области, где он отчитывается в Москву о прошедшем публичном мероприятии и о том, что никаких негативных последствий не было, никто не перевернул машину, никто не разбил витрину, никто не подрался. Никакого вреда абсолютно данное публичное мероприятие не повлекло. В связи с этим я считаю, что производство по делу в отношении Ройзмана может быть прекращено.

Подполковник полиции Краснов в ответной речи также отметил, что лозунгов и речовок Ройзман на акции не произносил, символики в руках у него не было.

— В период с 14:00 до 16:15 все участники проходили по маршруту от кинотеатра «Космос» вдоль Плотинки, мимо нашего знаменитого сквера, и остановились на Октябрьской площади, — рассказал Краснов. — В установленном порядке это мероприятие не было согласовано. Участникам предъявлялись абсолютно законные требования о прекращении участия, чего не было сделано. В том числе и Евгений Вадимович находился на Октябрьской площади именно в период проведения незаконного мероприятия. Собственно, этот момент вменяется в вину. Что касается политизированности, я готов поспорить. Мероприятия были резонансные, на всю Россию. К сожалению, участие в них приняло довольно большое количество людей. Нами проведена достаточно большая работа по выявлению лиц, которые не исполнили законные требования. Все мы с вами понимаем, какой это объем работы, какие людские затраты — составлять протоколы, что называется, с колес, прямо в этом очаге! Это неразумно с любой точки зрения: ни с точки зрения затрат, которые тратятся на процедуру привлечения к административной ответственности, ни с моральной. Поэтому работа велась планомерно — как в день проведения акций, так и после, и сейчас.

Здесь речь господина Краснова все больше начинала напоминать отчет на каком-нибудь полицейском совещании, где начальнику нужно показать, как сильно его отдел загружен работой, и вызвать сочувствие к непосильному доблестному труду его подчиненных. Правда, о том, какой вообще смысл несет в себе вся эта трудоемкая работа по выявлению лиц, не покинувших улицы Екатеринбурга в означенные часы, господин Краснов так и не объяснил.

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Судья ненадолго удалилась в совещательную комнату. Вернувшись, она огласила свое решение: виновен, штраф 20 000 рублей.

Второе заседание суда прошло по тому же лекалу, но с небольшими вариациями. На втором заседании Евгений Ройзман отметил отличную, на его взгляд, работу полиции Екатеринбурга и осудил непрофессиональные действия Росгвардии.

— Единственный был эксцесс жесточайший, который мог привести к трагическим последствиям, — когда Росгвардия и ОМОН вытеснили несколько тысяч человек на лед. Я в тот момент не ушел, потому что полагал, что сейчас люди могут уйти под воду. Это абсолютно дикие, абсолютно ничем не спровоцированные действия Росгвардии. Подвергнуто опасности огромное количество людей.

31 января в Екатерибурге людей выдавили на лед. Фото: Изольда Дробина / «Новая»

Второе решение суда ожидаемо оказалось аналогично первому: виновен, штраф 20 000 рублей.

Выйдя из здания суда, прямо на крылечке Юлия Федотова заявила, что итоги обоих процессов будут обжалованы в Свердловском областном суде, а если это не поможет, то и в ЕСПЧ.

Защита Ройзмана Юлия Федотова пообещала обжаловать оба решения суда. Фото: Елена Шукаева, для «Новой»

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— На самом деле я так и не понимаю, за что меня судили, — сказал в заключение Евгений Ройзман.

— Я не понимаю, как можно человеку в своей стране, в своем городе запретить ходить по улицам. Еще раз скажу: никто не имеет права запретить российским гражданам собираться мирно и без оружия.

«Судимость за участие в мирной акции — первый признак приличного человека», — пошутили в толпе.

Кто-то из журналистов спросил Ройзмана, не опасается ли он после двух подряд протоколов о привлечении к административной ответственности за участие в уличных акциях получить уголовную судимость по так называемой «дадинской» статье.

— Пока живешь в России, ты знаешь, что завтра может пойти снег, может пойти дождь, — ответил Ройзман. —Я ко всему этому уже отношусь как к стихийному бедствию.

Елена Шукаева

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