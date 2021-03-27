Мнение: Военный парад в Мьянме

В Мьянме военные чувствуют себя настолько уверенно, что давя протесты проамериканской оппозиции, позволяют себе проводить военные парады в честь Дня вооруженных сил.

Стоит отметить, что на проведенном параде присутствовал заместитель министра обороны РФ Фомин. При этом вспоминается, как незадолго до переворота в Мьянму приезжал Шойгу. Но это конечно же просто совпадение.



Заместитель министра обороны РФ Фомин на военном параде.

Глава местной армии, который де-факто управляет страной заявил, что "Россия является настоящим другом Мьянмы".

Помимо делегации из РФ, парад посетили делегации из Китая, Пакистана, Таиланда, Бангладеш, Индии, Лаоса, Вьетнама. Таким образом указанные страны де-факто признают итоги смены власти в Мьянме.



Согласно заявлениям лояльной военным прессы, Мьянма планирует активно укреплять отношения с РФ и развивать военно-техническое сотрудничество.

Для Фомина военные организовали показ средств цветной революции – коктейли Молотова, рогатки для метания камней, бронежилеты, каски и т.п., в общем, все то, что используется в уличных столкновениях с военными и полицией.



Стоит также отметить, что оппозиция обвиняет Китай в том, что тот предоставил военным в Мьянме различные дроны, которые используются при подавлении протестов.



Вечером после парада, представители РФ, Китая и Таиланда посетили официальный прием, который проводило военное руководство Мьянмы.

А в этом время…

Мьянма, страна контрастов.

США пока что кроме санкций и осуждения местных военных ничем серьезным прозападную оппозицию не поддержали. Военные же, видя, что никаких особых последствий не наступает, придерживаются максимально жесткого курса, действуя в духе египетских военных после свержения Мурси.

Китай и РФ недвусмысленно показывают, что итоги переворота их вполне устраивают, что блокирует попытки международной изоляции военных Мьянмы. Де-факто, военные в Мьянме после военного переворота, будут вовсю торговать антизападным конкурсом, чтобы получить поддержку со стороны противников США – Китая и РФ.

В целом, это достаточно типичная история в духе Холодной войны. Впереди еще многих таких историй в различных странах третьего мира.

PS. Интересно, возможен ли гипотетический вариант с постоянным пунктом базирования кораблей РФ в Мьянме?

PS2. До кучи и в продолжение темы с Nike https://colonelcassad.livejournal.com/6657889.html. Китай сегодня ввел новые санкции против США и Канады. Они касаются ряда лиц и организаций, которые были замешаны в трансляции залипухи про ужасы в Синьцзяне. МИД КНР указывает, что на все подобные инсинуации Китай будет отвечать максимально жестко. Как и военный переворот в Мьянме, это де-факто часть тех же самых процессов Новой Холодной войны, которая уже вовсю идет в самых разных плоскостях.

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