Финансирование Национальной телерадиокомпании Украины хотят сократить на 500 млн грн – замглавы ОП

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины попросил Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) предоставить предложения, за счет чего финансирование Общественного в 2022 году можно сократить на 500 млн грн. Об этом в Facebook написал замглавы Офиса президента Юрий Костюк.

Обращение было сделано на основании соответствующего письма от Национального совета реформ.

“Думаю, что большинству общества ответ на вопрос “За счет чего во времена информационной войны можно сокращать финансирование общественного вещателя?” очевиден и известен. Ни за счет чего. Это невозможно и несет угрозу информационной безопасности страны”, – подчеркнул он.

Костюк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уже проинформирован о попытках сокращения финансирования НОТУ.

“В ближайшее время я сообщу ему все детали лично. Нет никаких сомнений, что подписантам обоих писем будут предоставлены убедительные аргументы о нецелесообразности их предложений, а значит – средства у Общественного никто не заберет”, – добавил замглавы ОП.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3969427883114792&id=100001428584692

НОТУ с 2018 года заявляет о недостаточном финансировании из государственного бюджета, в феврале 2020 года на счета телерадиокомпании был наложен арест. Долг НОТУ погасили в июле 2020 года, выплатив €10,5 млн компании Euronews.

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