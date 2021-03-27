Яценюк заявил, что указ Зеленского об увольнении Тупицкого неконституционный
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Указ президента Украины Владимира Зеленского, который отменяет назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины (КСУ), не соответствует Конституции. Такое мнение бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил 27 марта в Facebook.
“Конституционный Суд Украины стал антиконституционным. Уже не впервые. […] В число этих судей входит и Тупицкий, которого только что якобы уволили указом президента. Однако сам указ так же неконституционный, как и все, что делал этот антиконституционный суд”, – написал он.
Экс-премьер считает, что “президент должен был еще в прошлом году безотлагательно созвать парламент, внести изменения в Конституцию Украины, лишив судей абсолютного иммунитета, и предложить обществу честную и справедливую систему правосудия”.
“Это – достойный ответ на сговор отдельных судей КСУ против народа и государства. Неконституционность не может быть преодолена незаконностью”, – подчеркнул Яценюк.
https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/2065410776946380
27 марта Зеленский отменил указы о назначении нынешнего председателя КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда. Глава государства отметил, что теперь оба “могут отправиться на заслуженный отдых”.
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский объяснил, что Тупицкий с 2014 года “стоял на стороне страны-агрессора”.
Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.
Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.
28 декабря Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ. 26 февраля Зеленский продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.
30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.
Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.
В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой и обратился в Окружной административный суд Киева. После отстранения с должности Тупицкий работал дистанционно.
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