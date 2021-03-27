Яценюк заявил, что указ Зеленского об увольнении Тупицкого неконституционный

Указ президента Украины Владимира Зеленского, который отменяет назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины (КСУ), не соответствует Конституции. Такое мнение бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил 27 марта в Facebook.

“Конституционный Суд Украины стал антиконституционным. Уже не впервые. […] В число этих судей входит и Тупицкий, которого только что якобы уволили указом президента. Однако сам указ так же неконституционный, как и все, что делал этот антиконституционный суд”, – написал он.

Экс-премьер считает, что “президент должен был еще в прошлом году безотлагательно созвать парламент, внести изменения в Конституцию Украины, лишив судей абсолютного иммунитета, и предложить обществу честную и справедливую систему правосудия”.

“Это – достойный ответ на сговор отдельных судей КСУ против народа и государства. Неконституционность не может быть преодолена незаконностью”, – подчеркнул Яценюк.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/2065410776946380

27 марта Зеленский отменил указы о назначении нынешнего председателя КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда. Глава государства отметил, что теперь оба “могут отправиться на заслуженный отдых”.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский объяснил, что Тупицкий с 2014 года “стоял на стороне страны-агрессора”.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ. 26 февраля Зеленский продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой и обратился в Окружной административный суд Киева. После отстранения с должности Тупицкий работал дистанционно.

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