Из-за севшего на мель контейнеровоза на входе в Суэцкий канал собралась очередь из более чем 300 судов

К 27 марта из-за блокирования контейнеровозом Ever Given Суэцкого канала у входа в канал собралась пробка из 321 судна.

Об этом глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа рассказал на брифинге, который транслировали в Facebook, его цитирует Egypt Independent.

По словам Рабиа, в день, когда судно село на мель, скорость ветра достигала 40 узлов (более 20 м/с). Но это не было основной причиной аварии, заверил глава управления.

Он также рассказал, что длина контейнеровоза превышает ширину канала и это усложняет работу по его освобождению.

Рабиа также сказал, что работы по разблокированию судна позволили двигаться его задней части, но он не смог сказать, когда контейнеровоз смогут сдвинуть с места, отмечает Reuters.

23 марта судно MV Ever Given село на мель в Суэцком канале. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.

В пробку изначально попали 150 крупных контейнеровозов, танкеров и балкеров. 25 марта судоходство в канале остановили.

По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd’s List, блокировка канала ежедневно задерживает движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд. Таким образом, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли. Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. Владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.

25 марта вокруг контейнеровоза начали углублять дно. Освобождение судна, по мнению экспертов, может занять несколько недель. Сегодня президент компании – владелец судна Shoei Kisen Юкито Хигаки выразил надежду, что к вечеру 27 марта судно смогут освободить.

Ever Given – одно из крупнейших грузовых судов в мире. Оно может одновременно перевозить около 20 тыс. контейнеров. Судно принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом. Операционную деятельность судна осуществляет тайваньская Evergreen Marine Corporation.

Суэцкий канал – судоходный канал в Египте длиной 193 км, соединяющий Средиземное и Красное моря. Это один из важнейших торговых путей в мире, ежедневно через него проходит около 50 кораблей.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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