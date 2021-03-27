 

30 марта Верховная Рада проведет два внеочередных заседания – Разумков

27.03.2021, 19:28, Новости дня
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30 марта Верховная Рада проведет два внеочередных заседания. Об этом 27 марта проинформировал в Facebook спикер парламента Дмитрий Разумков.

“Только что подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта. Первое внеочередное заседание начнется в 13.00 в связи с обращением президента Украины”, – написал он.

Спикер Рады отметил, что на заседании, в частности, народные депутаты рассмотрят законопроект №5300 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период ограничительных противоэпидемических мероприятий.

“Сразу после его окончания, по инициативе 156 народных депутатов, будет проведено следующее внеочередное заседание. Всего будет рассматриваться 19 законодательных инициатив”, – объяснил Разумков.

https://www.facebook.com/dmytro.razumkov/posts/122115213226328

Законопроект №5300 был зарегистрирован в Верховной Раде 24 марта. Его инициатор, президент Зеленский, обозначил документ как неотложный.

Согласно календарному плану работы парламента, с 29-го марта по 2 апреля депутаты должны работать в комитетах.

О возможном проведении 30 марта двух внеочередных заседаний Рады говорили представители монобольшинства.

26 марта заместитель главы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила, что для внеочередного заседания необходимое число подписей нардепов уже собрали. Прежде всего депутаты хотят заслушать информацию глав СБУ, Нацполиции и Госбюро расследований относительно беспорядков под зданием Офиса президента 20 марта. Также планируют рассмотреть проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий нардепов Александра Скичко и Игоря Колыхаева, а также о назначении внеочередных выборов мэра Харькова и сельского головы Шегини во Львовской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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