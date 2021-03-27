Кто воспитывает американскую элиту?

7 из 8 президентов университетов Лиги плюща – евреи

ERIC STRIKER • MARCH 18, 2021

По мере того, как американское академическое сообщество заканчивает свою трансформацию в еще более интеллектуально репрессивный кошмар, талантливые профессора уходят, и ценность высшего образования резко падает .

Школы Лиги плюща, естественно, задают темп менее престижным колледжам. Гендерная идеология и критическая расовая теория начинают метастазировать, как только фабрики, производящие завтрашнюю элиту, институционально принимают на вооружение этот бред.

Более широкие социальные последствия развращения высшего образования означают, что будущие агенты ФБР, юристы, банкиры, политики и представители СМИ учатся ненавидеть и дискриминировать белых людей в своей профессиональной жизни.

Бари Вайс, которая ушла из New York Times, потому что газета является недостаточно еврейской, в начале месяца опубликовала статью, которая приобрела большую популярность. В статье, озаглавленной “The Miseducation of America’s Еlites” («Неправильное образование американских элит»), подробно рассказывается о том, как состоятельные родители, выступающие против расового насилия против белых, отправляют своих детей в эксклюзивные частные школы, пытаясь оправдать это тем что после они смогут учиться в Гарварде и Йеле.

Когда стоит выбор – достоинство детей против перспективы получения денег, власти и престижа, буржуазия делает выбор в пользу последнего.

Но Вайс, которую называют воином против Пробуждения, тратит много времени на описание атрибутов проблемы, не давая удовлетворительных ответов относительно ее происхождения и “вирусоносителей”.

Институциональные идеологии – это не вирусы, исходящие от природы. Это идеи, созданные и навязанные людьми, у которых есть цели и мотивы.

Благодаря Вайс мы знаем, что американские богатые готовы сделать, чтобы получить пряник, но в чьих руках кнут?

Ознакомительное исследование, проведенное National Justice, выявило катастрофическую ситуацию – кумовство и семейственность в наших школах Лиги плюща. Семь из восьми президентов этих университетов – евреи, это притом что евреи составляют лишь 2% населения страны.

Вот они:

Йель – Питер Саловей

Пенсильванский университет – Эми Гутманн

Гарвард – Лоуренс Бэкоу

Колумбия – Ли К. Боллинджер

Корнелл – Марта Э. Поллак

Принстон – Кристофер Эйсгрубер

Университет Брауна – Кристина Паксон

Даже Филип Дж. Хэнлон из Дартмута, который не выглядит евреем, был назначен президентом по инициативе-требованию университетского раввина. Никакие другие религиозные деятели в мероприятии не участвовали.

Концентрация евреев в качестве “блюстителей” принципов и правил означает, что еврейские ценности и предрассудки в конечном итоге проникают во все стороны нашей жизни.

В Гарварде, Лоуренс Бэкоу (среди прочих) вел дорогостоящую юридическую войну, чтобы противостоять требованию администрации Трампа прекратить расовую дискриминацию белых и азиатских студентов.

Бэкоу, который в 2018 году стал вторым евреем по имени Лоуренс, возглавившим Гарвард за последние годы, утверждает, что расовое исключение квалифицированных белых студентов важно для создания разнообразной учебной среды. Квоты, похоже, не влияют на его собственную группу. 53% студентов Гарварда – евреи.

Питер Саловей из Йельского университета присоединился к драке и превратил один из лучших исследовательских университетов на планете в базу создания разрушающих основу общества гиперполитизированных антибелых конспирологических теорий заговора.

В своем заявлении в октябре прошлого года Саловей объявил, что он вложит безграничные ресурсы и влияние своей школы в такие вещи, как «Центр закона и расовой справедливости», который обучает студентов использовать закон как инструмент для угнетения белых людей , и «новая программа по поощрению разнообразия в высшем руководстве Йельского университета», что, по-видимому, исключает перспективу его отставки и уступки своего поста небелому.

В Колумбии Ли Боллинджер объявил прошедшие летом беспорядки «новым движением за гражданские права» и объявил о радикальных реформах учебной программы и жизни кампуса, направленных на усиление давления на белых студентов-неевреев. Боллинджер также пообещал уменьшить и ослабить присутствие полиции университетского городка, даже несмотря на то, что студенты, посещающие его университет, регулярно подвергаются нападениям, грабежам и даже убийствам чернокожими, живущими в прилегающих районах.

Все другие президенты обеспечивают контроль над аналогичными изменениями, обнаруживая при этом отсутствие разнообразия не только расы, но также мышления и философии образования в высших учебных заведениях.

В то время как некоторые будут пытаться утверждать, что евреи контролируют Лигу плюща из-за своих “заслуг”, как будто бы [эти] “заслуги” даже стали частью нашего национального достояния, фактический процесс выбора президентов решается попечительским советом. Попечители часто являются неактивными людьми, которые жертвуют много денег, чтобы повлиять на школы, или имеют политические связи на высоком уровне.

Среди этих попечителей непропорционально много евреев. Игнорирование этноцентризма и общих этнических интересов как играющих роль в их решениях при наличии четкой закономерности было бы иррациональным и ненаучным.

Консерваторы часто оправдывают поведение этих администраторов, заявляя, что они «трусы», над которыми «издеваются» левые студенческие группы, но это неправда. В ответ на референдум, на котором 69% студентов проголосовали за то, чтобы остановить Брауна от финансирования израильского геноцида палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа, еврейка Кристина Паксон написала возмущенное письмо с отказом , утверждая, что «пожертвования Брауна не являются политическим инструментом!”

В то время как все эти школы боролись изо всех сил, чтобы противостоять судебному иску правительства по предотвращению расовой дискриминации в отношении белых учащихся, ни одна из школ не оспорила исполнительное постановление Трампа, по сути, запрещающее критику Израиля в университетском городке. Приказ является неконституционным, и студенты жаловались, что он заставляет палестинских защитников замолчать, но администраторы, похоже, согласны с Трампом в этом вопросе.

Если американские службы власти так озабочены разнообразием и расизмом, возможно, им следует выбрать кого-нибудь, кто не является евреем, чтобы возглавить их операции для перемен.

Проблема не в радикальных студентах или либеральной ненависти к себе. Гниль, разъедающая наши высшие учебные заведения, как и многие другие деградирующие американские учебные заведения, – это расовое доминирование евреев.