Фрегат Северного флота выпустил ракету по цели на Новой Земле под наблюдением британского самолета-разведчика

В четверг новый российский фрегат «Адмирал Горшков» осуществил у берегов Кольского полуострова стрельбу крылатой ракетой «Оникс». За траекторией движения ракеты следили два судна обеспечения Северного флота, находившиеся к западу от Новой Земли.

By Thomas Nilsen марта 26, 2021

Британский самолет-разведчик RC-135W в четверг днем совершил облет российского фрегата «Адмирал Горшков» недалеко от Кольского полуострова. Карта: Barents Observer / FlightRadar24

О том, что фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для выполнения задач боевой подготовки, в том числе для проведения стрельб ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням, сообщила в среду вечером пресс-служба Северного флота. В четверг она подтвердила, что фрегат осуществил успешную стрельбу крылатой ракетой «Оникс», поразив береговую цель на Новой Земле примерно в 300 километрах от точки пуска.

24 марта государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что «Адмирал Горшков» должен провести испытания новой гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Однако затем эта информация из новостного сообщения была удалена.

В октябре прошлого года «Адмирал Горшков» осуществил стрельбу «Цирконом» из акватории Белого моря, впервые поразив цель в Баренцевом море.

Стрельба ракетой «Циркон» в октябре прошлого года. Снимок экрана видеосюжета телеканала «Звезда»

Помимо испытательных версий «Циркона» российский фрегат также может быть вооружен новыми усовершенствованными крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». Считается, что дальность и высокая точность этих ракет кардинально меняют боевые возможности Северного флота в Арктике и Северной Атлантике.

Согласно данным системы АИС, отображаемым сервисом exactEarth ShipView, два судна тылового обеспечения Северного флота — «Эльбрус» и «Илья Муромец» — находились во второй половине четверга к юго-западу от Новой Земли. Их задачей было отслеживать путь крылатой ракеты от «Адмирала Горшкова» к Южному острову Новой Земли. В заявлении пресс-службы Северного флота говорится, что суда находились там для охраны водного района от гражданских судов.

Эти два судна ранее на этой неделе находились в проливе Маточкин Шар, разделяющем Северный и Южный острова Новой Земли.

Администрация морских портов Западной Арктики опубликовала ряд действующих предупреждений для гражданских судов в Баренцевом море, в том числе запрет на плавание в районах, где должны проходить ракетные и артиллерийские стрельбы. Интересно, что в качестве запрещенной для «плавания всех судов» помечена огромная акватория у побережья Новой Земли. Запретный район простирается вдоль побережья как в сторону Баренцева, так и Карского морей, омывающих архипелаг с двух сторон.

Новое оружие с ядерной энергетической установкой

Пролив Маточкин Шар, где у военного гарнизона Северный стояли на якоре «Эльбрус» и «Илья Муромец, является местным центром российских подкритических ядерных испытаний. Как Barents Observer уже сообщал, прошлой осенью на площадке Паньково к югу от Маточкиного Шара была восстановлена стартовая площадка для крылатых ракет «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Также известно, что российские военные готовятся к испытаниям подводного беспилотника «Посейдон» с ядерной энергетической установкой в реальных условиях, хотя никаких подробностей о месте этих испытаний нет.

НАТО на страже

В четверг днем над районом, где находился «Адмирал Горшков», кружил британский разведывательный самолет RC-135W. Это уже второе за неделю появление британских самолетов-разведчиков к северу от Кольского полуострова с его многочисленными военными объектами и силами. Самолет покинул район около 15:30 по среднеевропейскому времени. Примерно в это время в восточном секторе Баренцева моря начинает темнеть.

События на севере совпали по времени с встречей министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, на которой много внимания уделено наращиванию российской военной мощи.

На пресс-конференции в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит адаптировать свои средства сдерживания и обороны, «в том числе когда речь идет о растущей ракетной угрозе со стороны России».

«Мы видим, что РФ продолжает развертывать новое дестабилизирующее ядерное оружие», — сказал Столтенберг.