 

Украинцы Молчанов и Стаховский уступили в финале парного разряда теннисного турнира в Швейцарии

27.03.2021, 18:34, Новости дня
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27 марта в Лугано (Швейцария) украинские теннисисты Денис Молчанов и Сергей Стаховский проиграли финал парного разряда турнира ATP Challenger Tour на хардовом покрытии. Об этом сообщает “Большой теннис Украины”.

На турнире украинцы были сеяны четвертыми, в решающем поединке им противостояли первые сеяные – немец Андре Бегеманн и итальянец Андреа Вавассори.

Игра длилась один час и 40 минут и завершилась поражением дуэта Молчанов/Стаховский со счетом 6:7, 6:4, 8:10.

Согласно сетке турнира, все поединки украинской пары в Лугано продолжались по три сета.

“Большой теннис Украины” отмечает, что для Молчанова и Стаховского финал парного разряда в Лугано стал третьим финалом подряд на турнирах серии ATP Challenger Tour. Предыдущие финалы – в итальянской Биелле – украинцы также проиграли.

Молчанов и Стаховский – лучшие на сегодня ракетки Украины, в рейтинге АТР в одиночном разряде они занимают, соответственно, 184-е и 210-е место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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