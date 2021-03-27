 

Умер известный украинский филолог Иван Ющук

27.03.2021, 18:34, Новости дня
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27 марта на 89-м году жизни умер выдающийся украинский языковед, переводчик, преподаватель, заведующий кафедрой славянской филологии и общего языкознания Киевского международного университета, профессор Иван Ющук.

Об этом его внук Михаил Кублий сообщил в Facebook.

“Сегодня утром не стало нашего деда. Прожил 88 лет, большую часть жизни посвятил упорной борьбе за украинский язык и Украинское государство. Всегда будем помнить!” – написал он.

https://www.facebook.com/myhajlo.kublij/posts/3873010346100032

Ющук родился в 1932 году в селе Черников Волынской области. Он учился во Львовском национальном университете, получил специальность филолога-слависта и учителя украинского языка. Два года работал в школе, затем – стал аспирантом Института литературы имени Тараса Шевченко.

Он был заслуженным деятелем науки и техники Украины с 1994 года, профессором с 1992-го, отличником образования Украины, членом Национального союза писателей Украины, членом Центрального правления и Центрального совета всеукраинского общества “Просвіта” имени Тараса Шевченко, лауреатом Всеукраинской премии имени Бориса Гринченко, Всеукраинской премии имени Ивана Огиенко (2014) и премии имени Дмитрия Нитченко (2016).

Вклад Ющука в организацию и развитие украинского образования бесценный, подчеркнули в Киевском международном университете. Он написал более 30 учебников по украинскому языку для школ и высших учебных учреждений, переводил произведения сербских, хорватских, словенских, лужицких писателей.

“На учебниках и лекциях Ивана Филипповича воспитывалось не одно поколение филологов и журналистов”, – резюмировали в университете.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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